به گزارش خبرگزاری مهر، زمان برگزاری این دوره: از 24 مهر لغایت 3 بهمن است که روزهای پنجشنبه (صبح تا عصر؛ اردوها به صورت دو روزه پنجشنبه و جمعه) برگزار خواهد شد.

برنامه نیمسال اول از این قرار است: تاریخ تمدن ۱، 6 جلسه، فلسفه غرب 1، 8 جلسه، علم شناسی 8 جلسه، جریان شناسی فقه و اصول 1، 4جلسه، فلسفه حقوق بشر4 جلسه، پوزیتیویسم حقوقی 3 جلسه، نظریه های حقوق طبیعی 3 جلسه، مکاتب تفسیری 3 جلسه، مکاتب انتقادی حقوقی 5 جلسه.