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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۳۲

دوره جامع آموزشی فلسفه‌ حقوق با عنوان «از فلسفه… تاحقوق» برگزار می‌شود

دوره جامع آموزشی فلسفه‌ حقوق با عنوان «از فلسفه… تاحقوق» برگزار می‌شود

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دوره‌ آموزشی با عنوان «از فلسفه… تا حقوق» برگزارمی ‌کند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، زمان برگزاری این دوره: از 24 مهر لغایت 3 بهمن است که روزهای پنجشنبه (صبح تا عصر؛ اردوها به صورت دو روزه پنجشنبه و جمعه) برگزار خواهد شد.
 
برنامه نیمسال اول از این قرار است: تاریخ تمدن ۱، 6 جلسه، فلسفه غرب 1، 8 جلسه، علم شناسی 8 جلسه، جریان شناسی فقه و اصول 1، 4جلسه، فلسفه حقوق بشر4 جلسه، پوزیتیویسم حقوقی 3 جلسه، نظریه های حقوق طبیعی 3 جلسه، مکاتب تفسیری 3 جلسه، مکاتب انتقادی حقوقی 5 جلسه.
 
افرادی که مایل به شرکت در این دوره هستند می­ توانند تا تاریخ 18 مهرماه، نام و نام خانوادگی، دانشگاه محل تحصیل، مقطع تحصیلی، ایمیل و شماره تماس خود را به آدرس mizefalsafeh@gmail.com  بفرستند. لازم به ذکر است که پذیرش نهایی در این دوره منوط به قبولی در مصاحبه است. 
 
 
 
کد مطلب 2384901

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