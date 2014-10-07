به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی حریری پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری که به مناسبت چهلمین سالروز راه‌اندازی مرکز انتقال خون برگزار شد، با بیان اینکه امروز تعداد اهدا کنندگان خون کشور به 40 میلیون نفر رسیده است، اظهار داشت: در این راستا از تمامی همراهان سازمان انتقال خون در استان کمال قدردانی را دارم.

وی با بیان اینکه در طول سال گذشته 158 هزار نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال خون استان اصفهان مراجعه کرده‌اند، افزود: از این تعداد مراجعه کننده 121 هزار و 774 نفر که 22.5 درصد مراجعه کنندگان را تشکیل می‌دهند موفق به اهدای خون نشدند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه در 6 ماه سال جاری نیز 83 هزار و 636 نفر برای اهدای خون مراجعه کرده و 63 هزار و 736 نفر موفق به اهدای خون شدند، ادامه داد: بیماری‌های قلبی عروقی، فشار خون و حجامت بیشترین دلیل عدم خونگیری از برخی مراجعه کنندگان به مراکز اهدای خون است.

وی با بیان اینکه 54 درصد از اهدا کنندگان خون در اصفهان اهدا کننده مستمر و 26 درصد نیز باسابقه هستند، ادامه داد: تنها 20 درصد از مراجعه کنندگان انتقال خون استان اصفهان در سال جاری برای اولین بار اقدام به اهدای خون کرده‌اند.

حریری با اشاره به کاهش مراجعه خانم‌ها به مراکز انتقال خون نیز بیان داشت: متاسفانه آمار مراجعه بانوان علی رغم استفاده 50 درصدی از فرآورده‌های خونی برای بانوان بسیار ناچیز است.

وی میانگین سنی اهدا کنندگان خون در استان اصفهان را افراد 25 تا 40 ساله عنوان کرد و ادامه داد: هر شهروندی که دارای 18 سال تمام باشد می‌تواند تا 6 سال نسبت به اهدای خون اقدام کند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان به ارسال 50 هزار واحد پلاسما طی 7 سال گذشته از استان اصفهان به کشورهای اروپایی اشاره کرد و بیان داشت: این میزان پلاسما برای تولید داروهای مشتق از پلاسما به کشورهای اروپایی ارسال شده است.

وی با اشاره به فعالیت 9 مرکز اهدای خون در سطح استان اصفهان بیان داشت: تا پایان سال جاری نیز دو مرکز خمینی شهر و زرین شهر راه‌اندازی خواهد شد.

