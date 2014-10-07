دانشجویان باید در مسیر ولایت حرکت کنند/ پرهیز از تعارفات و شعار زدگی

به گزارش خبرنگار مهر، ودود حیدری در تجمع بزرگ دانشجویان استان قم که پیش از ظهر سه شنبه برای تجدید بیعت با مقام ولایت در حرم کریمه اهل بیت(ع) برگزار شد، با اشاره به دهه ولایت عنوان کرد: این دهه فرصت خوبی است که توجه بیشتر و نگاه دقیق‌تری به نعمت ولایت داشته باشیم و بدون تردید اوضاع و احوال کشورهای همسایه و حتی دنیا ما را به این نعمت بزرگ رهنمون می‌کند.

وی افزود: امام خمینی(ره) پرچمی را بلند کرد که امروز عزت و سربلندی را نصیب ایران و حتی جهان کرده است و این پرچم‌‌ همان پرچم ولایت است.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور ادامه داد: باید به دور از تعارفات و شعار زدگی به ولایت نگاه کرد تا عمق این نعمت را بهتر متوجه شویم.

حیدری تصریح کرد: امام خمینی(ره) با تشکیل حکومت اسلامی، اهداف و خواسته‌های نظام سلطه را بر هم زد و قله‌ای را نشان داده است که به فرموده ایشان اگر تا آخر عمر تلاش کنید، کارتان به آخر نرسیده است.



دانشجویان قمی باید در ولایتمداری پیشتاز باشند

وی افزود: برای یافتن این مسیر، حرکت درست در این راه و درست حرکت کردن به سمت قله اصلی، نیازمند یک شاخص هستیم که شاخص‌‌ همان ولایت فقیه است و دانشجویان و همه جامعه، باید درمسیر پرنور ولایت با زعامت رهبری حرکت کنند، تا برکت و پیروزی و سربلندی نصیبمان شود.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور در پایان با اشاره به سابقه درخشان قم در مبارزات و دوره دفاع مقدس گفت: دانشجویان قمی باید با تأسی از شهدای منطقه در عرصه ولایت مداری و کوتاه نیامدن از ارزش‌ها پرچمدار و پیشتاز دیگر دانشجویان باشند.

