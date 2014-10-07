تهران را به شهر دوستدار کودک تبدیل کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، الهه راستگو عضو هیات ریسه شورا با اشاره به روز جهانی کودک پیامی را در جریان یکصدمین جلسه شورا قرائت کرد.

راستگو در پیام خود اشاره ایی به به سخنان پیامبر اکرم (ص) داشت و افزود: پیام آور مهر و رحمت (ص) فرموده­اند: به کودکان خود محبت کنید و نسبت به آنها ترحم نمایید. وقتی به آنها وعده دادید: وفا کنید زیرا آنها جز اینکه شما را روزی دهنده خود می بینند تصور دیگری ندارند.

وی در ادامه گفت: چند وقتی است که ما به کودکان شهرمان وعده داده ایم که تهران را به شهری دوستدار کودک بدل نماییم. شهری که درآن به حقوق کودک، نیازها و علایق وی به خوبی توجه می­شود، شهری که به هر عنصری از آن که توجه می­کنی، جایگاه کودک روشن و مشخص است. باید به فرموده پیامبر (ص) به وعده­یمان عمل نماییم و تهران را به نمونه ای کامل در شهرهای دوستدار کودک تبدیل نماییم. باید مراقب این وعده باشیم، کودکان شهر به خاطر خواهند سپرد که مجموعه مدیریت شهری چه وعده ای به آنها داده است.

راستگو تاکید کرد: شهر دوستدار کودک، شهر دوستدار فرداست، شهری که در آن ضمن توجه به نیازهای کودکان شهر، مدیران و صاحبان فردای جامعه به نیکویی تربیت می­شوند تا از این رهگذر بتوان امید به آن بست که فردایی بسیار خوب در انتظارمان خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: قدم خوب و قابل دفایی در این مسیر برداشته شده است، مصوبه شهر دوستدار کودک، مصوبه ای جامع است که به زوایای موضوع به خوبی توجه نموده است، مدیریت شهری باید به خوبی این مصوبه را به کار گیرد و در هیچ بخشی از آن کوتاهی نداشته باشد، هر چند نیل به آرمان های شهر دوستدار کودک نیازمند هم افزایی تمامی دستگاه ها و نهادهای مسئول در این زمینه است، از حوزه های شهرسازی و معماری گرفته تا موضوعات فرهنگی و اجتماعی.

ضمن تبریک پیشاپیش روز جهانی کودک به همه ی کودکان عزیز شهرم، از تمامی مسئولین خواستارم مجدانه و دلسوزانه، در تبدیل نمودن شهر تهران به شهر دوستدار کودک و شهری که در آن کودکان با آرامش رشد نمایند و به همه ی نیازهای آنان پاسخ داده شود، تلاش نمایند.

