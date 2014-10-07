سومین دوره انتخابات کانون مداحان استان زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام اذن الله خدایی در جلسه هماهنگی سومین دوره انتخابات کانون مداحان استان زنجان افزود: سومین دوره انتخابات کانون مداحان استان زنجان ۱۲ دی ماه با حضور مداحان استان زنجان برگزار می‌شود.



وی با بیان اینکه باید بر محتوای مطالب مداحان نظارت دقیق صورت گیرد تصریح کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان تاکنون برنامه های آموزشی خوبی را برای مداحان برگزار کرده است.



مدیر کل تبلیغات اسلامی زنجان ادامه داد: سومین دوره انتخابات کانون مداحان استان زنجان در ۱۲ دی ماه در تمام شهرستانهای استان زنجان با حضور مداحان استان زنجان برگزار خواهد شد.



بیش از هزار مداح در زنجان دارای پرونده هستند



معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان گفت: هزار و 32 مداح در زنجان دارای پرونده هستند.



یوسف اماملو امروز در جلسه هماهنگی سومین دوره انتخابات کانون مداحان استان زنجان افزود: هزار و 32 نفر مداح در استان زنجان دارای پرونده هستند و به آنان کارت شناسایی صادر شده است.



وی ادامه داد: سومین دوره انتخابات کانون مداحان استان زنجان همزمان با سراسر کشور در ۱۲ دی ماه برگزار می‌شود.



مدیر کل تبلیغات اسلامی زنجان با بیان اینکه کارت شناسایی مداحان تهیه و به آنان اعطاء شده است تصریح کرد: جهت شناسایی و ساماندهی مداحان کارت شناسایی این قشر تهیه و در حال حاضر هزار و 32 مداح در استان زنجان دارای کارت شناسایی هستند.



اماملو ادامه داد: در زنجان ۴۳۰ مداح پرونده دارند ودر شهرستان های ابهر ۲۱۱ مداح، خرمدره ۱۰۴ مداح، ماهنشان ۸۰ مداح، طازم ۶۳ و خدابنده ۱۴۴ مداح دارای پرونده هستند.



معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان اظهار داشت: هدف از شکل گیری کانون مداحان ساماندهی و نظارت و ارزیابی عملکرد مداحان است.



اماملو افزود: کاندیداهای انتخابات کانون مداحان می توانند از تاریخ نوزدهم مهرماه تا نوزدهم آبانماه سالجاری نسبت به ثبت نام اقدام نمایند و بعد از تایید صلاحیت آنان توسط مراجع ذیصلاح می توانند در انتخابات کانون مداحان شرکت کنند.



اماملو تاکید کرد: در شهرستانهای دارای ۳۰ تا ۲۰۰ مداح پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل در کانون مداحان انتخاب خواهند شد و در شهرستانهای دارای ۲۰۱ الی ۴۰۰ مداح هفت عضو اصلی و سه عضو علی البدل خواهند بود و در شهرستانهای ۴۰۱ الی هزار مداح ۹ نفر عضو علی اصلی و ۴ نفر عضو علی البدل خواهند بود.



وی داشتن اعتقاد به اسلام و اصل ولایت فقیه و حسن شهرت و عدم وابستگی به جریانات فکری منحرف و داشتن حداقل مدرک دیپلم در شهرستانها و فوق دیپلم در مرکز استان و سکونت در محل اقامت و داشتن ۲۴ الی ۶۰ سال و داشتن سلامت جسمی و روحی را از شرایط کاندیداهای این دوره بر شمرد.