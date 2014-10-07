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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۵۵

اخبار مصر/

تظاهرات طرفداران اخوان المسلمین/کشته شدن 16 تروریست در سینا

تظاهرات طرفداران اخوان المسلمین/کشته شدن 16 تروریست در سینا

تظاهرات طرفداران اخوان المسلمین و کشته شدن 16 نفر از انصار بیت المقدس در صحرای سینا از جمله خبرهای مصر به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، صدها نفر از طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر و گروه اخوان المسلمین در سومین روز تعطیلات عید سعید قربان در این کشور در قاهره تظاهرات برپا کردند.

این تظاهرات که علیه ارتش و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر برگزار شد همزمان با سالروز پیروزی این کشور بر اسرائیل در جنگ 6 اکتبر سال 1973 انجام می شود.

از زمان برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری در جولای 2013 تاکنون گروه اخوان المسلمین یک سازمان تروریستی در مصر معرفی شده است و بسیاری از اعضاء و طرفداران آن هم اکنون در بازداشت بسر می برند.

النشره نیز گزارش داد که در عملیات نظامی نیروهای امنیتی در صحرای سیناء دستکم 16 نفر از اعضای گروه "انصار بیت المقدس" کشته شدند.

کد مطلب 2384908

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