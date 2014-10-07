سرپرست اداره کل آمار و اطلاعات و GIS استانداری البرز منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید طهایی با صدور حکمی «یحیی رمضانی» را به عنوان سرپرست اداره کل آمار و اطلاعات GIS استانداری البرز منصوب کرد.
در متن این حکم خطاب به رمضانی آمده است:
با استعانت از ذات اقدس ربوبی و با عنایت به تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی بنا به پیشنهاد معاون محترم برنامه ریزی و اشتغال به موجب این ابلاغ به سمت «سرپرست اداره کل آمار و اطلاعات GIS استانداری البرز» منصوب می شوید.
کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز طی حکمی یحیی رمضانی را به عنوان سرپرست اداره کل آمار و اطلاعات GIS استانداری منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید طهایی با صدور حکمی «یحیی رمضانی» را به عنوان سرپرست اداره کل آمار و اطلاعات GIS استانداری البرز منصوب کرد.
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