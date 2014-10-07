قشر متفکر و تحصیلکرده کشور به سمت مواد مخدر رفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شکرالله زندوی بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر استان که در سالن جلسات استانداری هرمزگان برگزار شد، گفت: ویــرانگری‏ هاى حاصل اعتیاد، زمینه ساز سقوط بسیارى از ارزش‌ها و هنجارهاى فرهنگى است و اخلاقى شده و سلامت جامعه را به مخاطره مى‌اندازد.

زندوی اظهارداشت: اعتیاد به موادمخدر یکى از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادى و بهداشتى است که عوارض ناشى از آن تهدیدى جدى براى جامعه بشرى محسوب شده و موجب رکود اجتماعى در زمینه ‏هاى مختلف مى‌گرد.

حجت الاسلام زندوی افزود: از آنجایی که مواد مخدر برای سوداگران مرگ دارای منابع سرشاری است با همه توان به دنبال واردکردن مواد مخدر به استان هرمزگان هستند و این استان بدلیل موقعیت جغرافیایی در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر و آسیب در این زمینه است لذا علاوه بر مبارزه سخت افزاری که با این مواد خانمانسوز می شود باید تلاش کنیم با برنامه های فرهنگی، میزان مصرف را کاهش داده تا برای سوداگران مرگ، ورود و توزیع آن مقرون به صرفه نباشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان اظهارتأسف کرد: امروزه مواد مخدر به اشکال مختلف و به روش های گوناگون در استان توزیع می شود و دانش آموزان در معرض خطر جدی هستند که دستگاه های فرهنگی اعم از آموزش و پرورش، صدا و سیما و اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان نقش اساسی در این زمینه دارند.

زندوی ابرازداشت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان ، مبارزه با مواد مخدر را در دستور کار خود قرار داده و اقداماتی نیز به انجام رسانده است.

این مقام مسئول، توجیه عموم به ویژه جوانان و نوجوانان نسبت به پیامدهای شوم مصرف مواد مخدر توسط مبلغین اعزامی در مناسبت های مختلف، برگزاری گفتمان های دینی در مدارس، دانشگاه ها، مساجد و حسینیه ها و همچنین پایگاه های نظامی و انتظامی با موضع مواد مخدر و مضرات آن، تهیه و توزیع بروشور حاوی فتاوای علمای شیعه و اهل سنت، برگزاری کارگاه های آموزشی با عنوان راهکارهای مبارزه با مواد مخدر برای روحانیون و اقشار تأثیرگذار و برگزاری کلاس های آموزشی در قالب طرح اوقات فراغت باحضور 9 هزار دانش آموز در سطح استان، از اهم فعالیت های اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان در زمینه مبارزه با مواد افیونی برشمرد.

زندوی همچنین افزود: فعالیت بیش از یک هزار روحانی اعزامی به مناطق مختلف در ماه محرم و 1200 تشکل مذهبی و کانون های فرهنگی وابسته به اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان از دیگر برنامه های این اداره کل در زمینه مبارزه با مواد مخدر در استان است.

وی تصریح کرد: ویــرانگری‏ هاى حاصل اعتیاد، زمینه ساز سقوط بسیارى از ارزش‌ها و هنجارهاى فرهنگى و اخلاقى شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را بطور جدى به مخاطره مى‌اندازد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در ادامه افزود: پدیده شوم قاچاق موادمخدر بیش از آنکه فعالیتى سوداگرانه، تجارى و اقتصادى در عرصه مافیاى اقتصاد بین ‏المللى باشد، ابزارى کارآمد، مؤثر و راهبردى در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهاى توسعه نیافته است.

زندوی ادامه داد: متاسفانه گسترش دامنه مصرف موادمخدر در جامعه امروزى به حدى است که حتى قشر متفکر و تحصیل کرده را نیز به سمت خود کشانده است.

گفتنی است در پایان این جلسه مقرر شد به همت اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان و با همکاری بهزیستی استان، جزوه ای پیرامون مواد مخدر و همچنین نرم افزاری با همین عنوان تهیه و در اختیار اقشار تأثیرگذار قرار داده شود و مناطق آسیب پذیر در سطح استان نیز شناسایی و به این اداره کل معرفی گردد تا در زمینه فرهنگی، تمرکز بیشتری بر روی این مناطق صورت پذیرد.