به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی خاموشی امروز در مراسم امضای این تفاهمنامه با اشاره به توسعه زیرساخت های استفاده از فضای مجازی توسط اپراتور همراه اول و همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی گفت: براساس این تفاهمنامه ارائه خدمات مختلف بر روی نسل سوم موبایل و در آینده بر روی سایر تکنولوژی های ارتباطی انجام می شود.

وی تامین محتوای مورد نیاز بومی و با خط و زبان فارسی فرهنگ ایرانی را از جمله اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی براساس این تفاهم نامه عنوان کرد که قرار است بر روی بستر فنی همراه اول عرضه شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: ما از لحاظ تامین محتوای تولیدی و ارائه این خدمات در فضای اندروید به همراه اول کمک کرده و همراه اول نیز زیرساخت های این طرح را فراهم خواهد کرد. بر این اساس مطالعاتی در کمیته مشترک برای تعیین شاخه های اجرایی انجام خواهد شد.

وی درخصوص جزئیات محتواهای مدنظر گفت: تولید متنی، کتاب های مختلف، مدیا و صوت و تصویر، کلیپ های کوتاه و بلند و تولید انیمیشن از جمله خروجی های متنوع این طرح خواهد بود.

حجت الاسلام مهدی خاموشیخاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی با داشتن زیرمجموعه هایی چون سوره مهر و انتشارات امیرکبیر برنامه های اجرایی متنوعی از جمله مجموعه های قرآنی، روش های حفظ و قرائت قرآن و مجموعه های هنری در حوزه تجسمی، تئاتر و آموزش های هنری در برنامه دارد. در همین حال حمایت ویژه از مراکز مختلف پژوهشی از جمله برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی است که در بخش فضای مجازی به اجرا در خواهد آمد.