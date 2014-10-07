به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سید حامد عسگری‌فر ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت آغاز هفته ملی کودک و روز جهانی کودک اظهار داشت: ایام هفته ملی کودک بیش از 50 سال در دنیا قدمت دارد اما در ایران 8 اکتبر مطابق با 16 مهرماه به اسم کودک نامگذاری شده است.



وی افزود: در سال 89 ایران عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودکان شدیم که بسیار فراگیر است و تنها یکی دو کشور از جمله آمریکا در آن عضو نیستند.



مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تاکید کرد: ماده 27 از موارد 52‌گانه این کنوانسیون بیان می‌دارد که کشورهای عضو کنوانسیون حق تمام کودکان را نسبت به برخورداری از استاندارد مناسب زندگی برای توسعه روحی، جسمی، اخلاقی، ذهنی، اجتماعی به رسمیت می شناسند.



وی با بیان اینکه توجه به مسایل کودکان الزامی است، ادامه داد: کودکان قشری هستند که نمی‌توانند خودشان از حقوقشان دفاع کنند و گاهی حتی نمی‌توانند این مسئله را به گوش پدر و مادرشان برسانند و لازم است بر حفظ حقوق کودکان و حمایت از آنها به ویژه کودکان کار، بی‌سرپرست و بدسرپرست تاکید شود.



عسگری‌فر با اشاره به اینکه کانون پرورش فکری و کودکان و نوجوانان دارای 60 مرکز فرهنگی هنری در سطح استان اصفهان است که اکثرا در نقاط محروم شهرستان‌ها، روستاها و شهرهای کوچک احداث می شوند، بیان داشت: دو مرکز سیار و روستایی برای اهدای کتاب به کودکان و اجرای برنامه برای آنها در این مناطق داریم و دو مرکز پستی نیاز داریم که برای بچه‌های روستایی کتاب و جواب دل نوشته های آنها را بدون هزینه پستی می‌فرستد.



وی با بیان اینکه 43 مرکز فعالیت فرهنگی، هنری و ادبی در مراکز این کانون داریم که استفاده چشمگیری در تابستان شده است، اضافه کرد: در مرکز آفرینش‌های ادبی اعضای مکاتبه‌ای داریم که آثار خود را برای نقد و بررسی می فرستند و پس از بررسی مربیان، به آنها پاسخ داده می‌شود.



مدیر کانون پرورش فکری با بیان اینکه برخی از مراکز ما بیش از یک هزار عضو در فضایی محدود دارد و ظرفیت آن تکمیل شده است، اذعان داشت: 109 هزار نفر در 60 مرکز کانون پرورش فکری کودک و نوجوان عضو هستند و 790 هزار جلد کتاب نیز در این مراکز وجود دارد.



افزایش 55 درصدی اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان



وی با بیان اینکه اولین تعیین سنی برای تدارک برنامه و چاپ کتاب‌های ویژه این گروه را کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انجام داده است، ابراز داشت: در تابستانی که گذشت شرکت‌کنندگان بیش از 55 درصد و کارگاه ها نیز 40 درصد افزایش یافته است.



عسگری‌فر اظهار داشت: کارگاه‌های این مرکز در بخش کلاس‌های ویژه فرهنگی شامل پرورش خلاقیت، کارگاه مهارت های خواندن، نجوم، زیست شناسی، روباتیک، آموزش تفکر و کارگاه آشنایی با قران است.



وی با اشاره به اینکه خانواده ها با سلایق کانون به این مرکز مراجعه و به آن اعتماد دارند، تصریح کرد: در بخش هنری نیز کارگاه سفال، خوشنویسی، عکاسی، نقاشی، پویانمایی و نمایش عروسکی را داشتیم.



مدیر کانون پرورش فکری با اشاره به برگزاری کلاس های موسیقی کودک اضافه کرد: کلاس عرف در بیش از 15 مرکز برگزار می‌شود که مردم نیز از آن استقبال کردند.



وی افزود: در 6 ماهه سال 93 نسبت به سال 92، 48 درصد اعضای این مرکز افزایش یافته است و از 39 هزار و 14 نفر اعضای جدید و تمدیدی به 57 هزار و 800 نفر رسید.



عسگری‌فر با اشاره به برنامه‌های هفته کودک و روز جهانی کودک گفت: نشست صمیمی کودکان و اعضای شاخص کانون با استاندار محترم و جشن روز جهانی کودک با آموزش و پرورش فردا برگزار می شود و امروز نیز نمایشگاه هفته ملی کودک با غرفه‌های متنوع قرآن، قصه‌گویی و نمایش فیلم، مهارت‌های زندگی، غرفه کودکان ستم‌دیده غزه، بازی گروهی، غرفه کتابخانه پستی و سیال و پویانمایی افتتاح می شود که بیش از دو هزار نفر از دانش‌آموزان از آن بازدید می کنند.



وی با بیان اینکه غرفه‌های مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری در بوستان کودک واقع است، افزود: غرفه مراکز فراگیر نیز یکی از این موارد است که برای کودکان نابینا، ناشنوا، معلول جسمی در کنار بچه‌های سالم فعالیت‌هایی اجرا می شود.



برگزاری 4 نشست آموزشی برای خانواده‌های اصفهانی به مناسبت روز جهانی کودک



مدیر کانون پرورش فکری با اشاره به برگزاری 4 نشست برای خانواده‌ها به مناسبت روز جهانی کودک و هفته ملی کودک اظهار داشت: آشنایی با مسایل بهداشت روانی کودک و نوجوان، پرورش خلاقیت و تقویت حس زیبایی شناسی کودکان و نوجوانان، مهارت‌های سلامت برای کودکان از ساعت 16 تا 17:30 با حضور خانواده‌ها و مربیان مهدهای کودک برگزار می شود.



وی با اشاره به اینکه با حضور خانواده‌ها و مربیان در 60 مرکز کانون جشن داریم، بیان داشت: در این یک هفته قصد شاد کردن کودکان را داریم و همایشی نیز با حضور مسئولان کشوری به نام بادبادک امید با شعار شادی، دانش و آرامش فردا در تهران برگزار می شود.



عسگری‌فر با اشاره به برگزاری هشتمین جشنواره استانی قصه‌گویی در شاهین‌شهر در 26 و 27 مهرماه اظهار داشت: کانون را می توان تنها نهاد ترویج این هنر به شمار آورد که کارگاه‌هایی نیز برای آموزش مادران در این زمینه داریم.



وی با بیان اینکه مقوله کودک و مسایل مربوط به کودکان را جدی گرفت، بیان داشت: صداوسیما، رسانه‌ها، و مسئولان باید دست به دست هم دهند تا در کنار تمام مسایل شهر به کودکان بیش از پیش پرداخته شود.



این مقام مسئول با اشاره به اینکه تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری اصفهان داریم تا با مشارکت بودجه دولتی و شهرداری در این کار مشارکت کنیم، تصریح کرد: شهرداری به مقوله کودک وجه خوبی دارد اما امیدواریم در آینده به کارهای ماندگار و با بازخورد بالا نیز توجه کند.



نیم درصد از سهم بودجه شهرداری به کانون پرورش فکری اختصاص پیدا کند



وی ادامه داد: در اوایل انقلاب 0.5 درصد از سهم بودجه شهرداری همانند کتابخانه‌ها به کانون نیز اختصاص داشت که در حال پیگیری این موضوع هستیم.



عسگری‌فر گفت: این آمادگی را داریم تا اگر نهادهای مختلف محیطی مطابق استانداردهای کانون پرورش حتی به شکل استیجاری در اختیار ما قرار دهند تعداد کانون‌های خود را افزایش دهیم.



وی اضافه کرد: کانون کشوری واصفهان تنها یک سوم بودجه‌های خود را از طریق دولت تامین می‌کند و بقیه درآمدها از مکان منابع متعادل و متناسبی که خانواده‌ها با رغبت برای کلاس‌ها می پردازند تامین می‌شود.



مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان تصریح کرد: اگر تنها هزینه یک شب از برخی برنامه‌های شهرداری را به ما بدهند می توانیم فعالیت‌هایمان را به خوبی گسترش دهیم.



