تشکل های موجود در ایران پشتوانه قانونی ندارند/ ضرورت احیاء اهداف

به گزارش خبرنگار مهر، اشرف بروجردی بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشترک با نمایندگان تشکل های غیر دولتی اردبیل با یادآوری نهادینه شدن و شناسنامه دار شدن تشکل ها در دولت اصلاحات تصریح کرد: با این وجود در آن مقطع تشکل ها فاقد اهرم قانونی بودند.

وی افزود: هر چند سابقه تشکل ها به سال 72 بر می گردد اما نظام مند شدن فعالیت ها در دولت اصلاحات اتفاق افتاد و در آن مقطع آیین نامه ماده 198 قانون برنامه سوم ملاک عمل تشکل ها عنوان شد.

به گفته بروجردی این آیین نامه البته به قانون تبدیل نشد و در نهایت امروز شاهدیم که تشکل ها از پشتوانه قانونی لازم برخوردار نیستندو فقط بر اساس یک آیین نامه فعالیت می کنند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی با اذعان به اینکه در مصوبات جدید مجوز تشکل ها از وزرات کشور صادر می شود، اضافه کرد: اخیرا وزارت کشور پیش نویسی در خصوص فعالیت تشکل ها تهیه کرده که نیازمند بررسی است.

وی خواستار بررسی این پیش نویس توسط نمایندگان و مسئولان تشکل های غیر دولتی شد و تاکید کرد: این پیش نویس اشکالات زیادی دارد و نظرات تشکل ها می تواند زمینه بهبود آن را فراهم کند.

بروجردی معتقد است بعد از دولت اصلاحات طی سال های اخیر ماهیت تشکل ها تغییر یافته و ورود مجموعه هایی که کارکرد تشکلی نداشتند به آسیب ها دامن زده است.

معاون فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نمونه این مجموعه ها را هیئت های مذهبی، دسته های عزاداری و پایگاه های مساجد عنوان کرد و افزود: اینها نه کارکرد و نه موضوعیت تشکل ها را نداشتند.

وی تاکید دارد که تشکل مجموعه فعالیت های داوطلبانه، غیر انتفاعی و غیر دولتی است و عدم شناخت از این وظایف موجب شد در سال های اخیر تشکل ها ماهیت خود را گم کنند.

بروجردی با تاکید به ضرورت بازیابی اهداف و ماهیت ها تصریح کرد: در این دوره تشکل ها باید اهداف خود را مشخص کنند و در عین حال حوزه های کارکردی خود را معین کنند.

وی معتقد است در سطح کشور تعداد قابل توجهی از متقاضیان فعالیت غیر سیاسی در غالب تشکل ها وجود دارد و می توان از این امکان جهت احیای تشکل ها بهره گرفت.

عضو شورای راهبردی امور جوانان نمونه این پتانسیل را در بانوان ایرانی برشمرد و افزود: با وجود اینکه وظیفه مادری و همسری مقدس است اما ورود بانوان به عرصه های اجتماعی رونق گرفته است.

وی تصریح کرد: وظیفه زنان محدود به مادری نیست و در انتقال دانش به نسل آینده با بهره گیری از ظرفیت تشکل ها زنان نقش کلیدی دارند.

بروجردی معتقد است یکی ازدلایل عدم فهم چرایی انقلاب در نسل سوم بعد از انقلاب به انتقال نامناسب دانش و باورها بر می گردد و در این حوزه بانوان باید وارد عمل شوند.

دکترای فقه سیاسی با بیان اینکه برخی اظهارات از جمله خانه نشین شدن زن و محدود شدنش در وظایف مادری و همسری مشخص نیست مبنای روایی داشته باشد یا نه، اضافه کرد: زنان در وهله اول انسان اند و قدرت تعقل دارند و در عرصه اجتماعی نیز باید به عنوان یک اصل توجه شود.

وی تاکید دارد که تشکل ها در احیای نقش اجتماعی زنان و انتقال دانش و ارزش ها به نسل آینده نقش کلیدی دارند.