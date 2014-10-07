اجلاس اتحادیه دانشگاههای کشورهای حاشیه خزر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین اجلاس اتحادیه دانشگاه کشورهای حاشیه دریای خزر مشتمل بر پنج کشور ایران، آدربایجان، روسیه، قزاقستان و داغستان با حضور روساي اين دانشگاه ها در دانشگاه دولتی فني آستراخان روسیه برگزار شد.

در آستانه اجلاس روسای جمهور کشورهای حاشیه دریای خزر که در دانشگاه دولتی آستراخان روسیه برگزار شد، روسای دانشگاههاي کشورهای حاشیه دریای خزر میهمان این دانشگاه‌ بودند.

در این نشست، گسترش روابط علمی میان اعضای اتحادیه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تفاهم نامه عمومی بین اعضا شرکت کننده به تصویب رسید که از مهمترین مفاد این تفاهم نامه می توان به ایجاد یک فضای دانشگاهی واحد بین اعضای اتحادیه، دایر کردن رشته های آموزشی به صورت مشترک و اعطای مدرک مشترک در زمینه های علوم طبیعی،فنی،اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد.

افزایش فعالیت های آکادمیک از طریق تبادل دانشجو، تبادل استاد، محققین، پرسنل اجرایی و مدیریتی، ارتقا سطح گفتمان فرهنگی، حفظ، اشاعه و غنی سازی زبان، تاریخ و فرهنگ مردمان این اتحادیه از دیگر مفاد این تفاهم نامه بود.

اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر بیش از 55 عضو دارد و در این اجلاس، نمایندگانی از دانشگاه های مازندران، گیلان، علوم و منابع طبیعی گرگان، صنعتی نوشیروانی بابل، گلستان، بین المللی امام خمینی (ره) قزوين، تربیت مدرس تهران (دانشکده منابع طبیعی نور)، مرکز اقیانوس‌شناسی درياي خزر (نوشهر)، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گنبد کاووس و عضو هیئت علمی مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( به عنوان نماینده وزارت علوم) كه در دانشگاه آستراخان روسیه برگزارشد حضور داشتند.