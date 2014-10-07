رشد  80 درصدی کشف سرقت در نکا / 2880 تماس مردمی منجر به عملیات شد

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ حسن فلاح ظهر سه شنبه در حاشیه برنامه های هفته ناجا در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به امنیت و تضمین این مقوله توسط نیروی انتظامی در جامعه بیان داشت: امروز با وجود تمامی توطئه ها و تخلفاتی که در سطح جامعه وجود دارد نیروی انتظامی با برخورداری از فناوری پیشرفته در بحث ایمنی توانسته رسالت خود را به درستی حفظ کند به طوری که در برهه های زمانی متعدد پلیس را به عنوان پناهگاه خود قلمداد می کنند.

وی افزود: هیچ عرصه ی اقتصادی و سرمایه گذاری در جامعه بدون وجود امنیت پایدار نخواهد بود چرا که تمامی دستگاه ها وا رگان ها با وجود امنیت به فعالیت می پردازند.

فرمانده انتظامی نکا با اشاره به اقدامات پلیس شهرستان در طی سال های خیر تصریح کرد: رشد 80 درصد در کشف سرقت ، افزایش 75 درصدی کشف مواد مخدر ، افزایش صد درصدی کشف سوخت و افزایش 48 درصدی دستگیری کلاهبرداران و اختلاس گران از جمله اقدامات موثر نیروی انتظامی شهرستان نکا در سال گذشته بود.

سرهنگ فلاح با بیان انهدام باند بدل انداز در نکا اذعان داشت: بدل اندازان کالاهای تقلبی را که در سطح 12 استان کشور به فروش می رساندند خوشبختانه با پیگیری های متعدد توسط ماموران نیروی انتظامی روبروی بانک ملی نکا دستگیر شدند.

وی با اشاره به پاکسازی محله عباس آباد اضافه کرد: کوی مهرگان هم اکنون بعد از گذشت یکسال با تلاش و پیگرهای متعدد تمامی دستگاه های اجرایی شهرستان و نیروی انتظامی به منطقه ای امن تبدیل و به عنوان پایلوت کشور شناخته شد که هم اکنون با وجود استقرار یگان های امداد در این منطقه و تعامل مردم با پلیس تمامی ورودی و خروجی این منطقه کنترل و مانع از هرگونه سرقت و ناهنجاری اجتماعی می شوند.

فرمانده انتظامی نکا با اشاره به اینکه در طی شش ماه گذشته چهار هزار و443 تماس تلفنی توسط مردم به 110 ثبت شد ، بیان کرد: از تعداد تماس های گرفته شده با پلیس 110 دو هزار و880 تماس عملیاتی و یکهزار و563 تماس با ارشاد ماموران نیروی انتظامی رفع شد.

سرهنگ فلاح گفت: با توجه به گستردگی شهرستان نکا جهت تکریم حقوق شهروندی از این پس مردم با برقراری ارتباط با شماره 197 پلیس نیروی نتظامی خواهند شد در واقع مردم هم باید جهت تداوم امنیت در امر امر به معروف و جلوگیری از هرگونه آسیب اجتماعی پیش قدم باشند.

وی با اشاره به گره گشایی در جامعه افزود: نیروی انتظامی با فرهنگ سازی زیر ساخت ها و نیروی انسانی می تواند به خوبی در جامعه گره را بازگشایی کند.

فرمانده انتظامی نکا در ادامه همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی ، بهره برداری از اتاق مانیتورینگ ، برگزاری مانور شهری موتور سیکلت سواران قانونمند ،برگزاری مسابقات دوچرخه سواری فرزندان کارکنان نیروی انتظامی ، مسابقه انظباطی ، تجلیل از شهروند قانونمند ، نشست با دهیاران ، شوراها ، معتمدین و پلیس افتخاری ، غبار روبی گلزار و دیدار با خانواده شهدا و توزیع رایگان کلاه ایمنی همراه با آموزش همگانی را از جمله مهمترین برنامه های اجرایی هفته ناجا در نکا برشمرد.

سرهنگ فلاح با اشاره به افتتاح اتاق مانیتورینگ در ستاد فرماندهی نکا بیان داشت: این طرح با اعتبار 800 میلیون ریال توسط فرمانداری ، شورای شهر ونیروی انتظامی نکا در ششمین روز از هفته ناجا در ستاد فرماندهی شهرستان به بهره برداری می رسد.

وی اضافه کرد: با افتتاح این پروژه در شهرستان در بحث خودرویی و سایر تخلفاتی که در سطح شهرستان روی میدهد قطعا با اقدام به موقع نیروی انتظامی و گشت در این مناطق می توان از فاجعه هایی که شهرستان را تهدید می کند جلوگیری کرد.