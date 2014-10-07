به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر سه‌شنبه در نشست با کودکان و مسوولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر اظهار داشت: باید برنامه ریزی مناسبی برای کودکان صورت بگیرد تا نسلی توانمند از آنها شکل بگیرد و آینده ساز این کشور باشند.

وی به نقش بسیار مهم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای کشف و پرورش استعدادهای کودکان اشاره کرد و افزود: باید زمینه حضور کودکان در کانون فراهم شود و کودکان نیز در این کانون حضور یابند.

امام جمعه بوشهر به نقش بسیار مهم این کانون‌ها در تربیت، رشد و تعالی جامعه اشاره کرد و ادامه داد: باید این کانون‌ها تجهیز شوند تا زمینه برای حضور هر چه بیشتر کودکان فراهم شود.

لزوم آموزش اصول و ارزش‌های اسلامی و دینی به کودکان

وی با اشاره به توسعه و پیشرفتهای فناوری و افزایش تکنولوژی‌های جدید، گفت: کشورهای غربی بازی‌های خشن رایانه‌ای برای کودکان را طراحی می‌کنند و ما باید تلاش کنیم تا بازی‌های مفید با فرهنگ خودمان را طراحی کنیم.

آیت‌الله صفایی بوشهری بر لزوم اموزش اصول و ارزش‌های اسلامی و دینی به کودکان تاکید کرد و ادامه داد: کودکان امروز آیندگان فردای جامعه هستند و باید در تعلیم و تربیت آنان با نظارت و دقت شخصیت‌های بزرگی برای آینده تربیت کنیم.

وی دوره کودکی را به عنوان زیربنایی‌ترین دوره عمر حیات انسان مطرح کرد و افزود: متولیان امور کودکان باید در تربیت آنان به تربیت دینی و اخلاقی، زمینه سازی برای رشد نخبگانی و مهارت افزایی در زندگی اجتماعی و فردی توجه ویژه داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تصریح کرد: منابع نفت و گاز در شرایط کنونی به عنوان سرمایه اصلی نیستند و داشتند نیروی انسانی توانمند و کارآمد به عنوان مهمترین سرمایه هر جامعه محسوب می شود.