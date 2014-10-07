شبکه آب فضای سبز جدا از آب شرب است/۳۵۰ میلیارد تومان هزینه خرید باغات منطقه شمال تهران شده است

به گزارش خبرگزاری مهر،علی محمد مختاری مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران در جلسه علنی شورا با اشاره به عملکرد 10 ساله مجموعه‌اش تا پایان سال 92 اظهارداشت: سازمان پارکها و فضای سبز با توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص حفظ و نگهداری فضای سبز و باغات برنامه‌های خود را تهیه و تدوین کرده است.

وی با اشاره به روند توسعه فضای سبز از سال 84 تا پایان سال 92 گفت: به طور متوسط سالیانه 15.2 درصد شاهد رشد سرانه فضای سبز در شهر تهران بوده ایم.

مختاری بیان داشت: تعداد بوستان‌ها در شهر تهران تا پایان سال 83، 1192 بوستان بوده است که این تعداد هم اکنون به 2063 بوستان رسیده است.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران خاطرنشان کرد: تا قبل از سال 84 سالانه 58 بوستان در شهر تهران ساخته می‌شد که از سال 84 به بعد این آمار در سال به 96 بوستان رسیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 871 بوستان محله‌ای، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در شهر تهران احداث شده است، افزود: در بخش کمربند سبز تهران نیز اقدامات گسترده‌ای در سال‌های گذشته صورت گرفته است به طوریکه تا پایان سال 83 مساحت کمربند سبز تهران 23 هکتار بود که این آمار هم‌اکنون به 36 هکتار افزایش یافته است.

مختاری در ادامه به برخی از بوستان‌های موضوعی در شهر تهران اشاره کرد و گفت: بوستان آزادگان، نیایش، مینیاتوری، جانبازان، غدیر، 15 خرداد و نهج‌البلاغه از جمله بوستان‌های موضوعی تهران هستند.

وی در ادامه با اشاره به تعداد بوستان‌های بانوان در شهر تهران گفت: هم‌اکنون 4 بوستان بانوان در تهران به بهره‌برداری رسیده است که پنجمین بوستان نیز در شرق تهران در دست احداث است و تا یکسال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران در ادامه با انتقاد از حمایت‌های دولت در جهت پرداخت اعتبارات توسعه‌ای طرح کمربندی سبز تهران گفت: براساس قانون 50 درصد از اعتبارات این طرح باید توسط دولت و 50 درصد توسط شهرداری پرداخت شود و این در حالی است که متاسفانه دولت ریالی را بابت توسعه این طرح پرداخت نکرده است.

مختاری در ادامه با اشاره به منابع آبی فضای سبز در شهر تهران گفت: شبکه آب رسانی فضای سبز از آب شرب جدا است و 100 درصد آب فضای سبز آب خام بوده و از آبهای غنات‌ها و چاه‌ها استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: هم‌اکنون 300 منبع ذخیره آب با گنجایش 555 هزار متر مکعب آماده بهره‌برداری است که 100 منبع دیگر نیز در دست احداث قرار دارد. با این روش ما توانستیم منابع را به خوبی کنترل کنیم و همانطور که دیدید امسال در تهران خزان زود رس نیز نداشتیم .

در این جلسه همچنین شهردار منطقه یک با اشاره به خرید باغات از خرید باغات در منطقه یک گفت: ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه خرید باغات در این منطقه شده است.

یزدانی گزارشی را در خصوص نحوه تشخیص و اعمال ضوابط باغات و املاک واقع در منطقه یک ارائه کرد و افزود: 350 میلیارد تومان تا به امروز هزینه خرید باغات در منطقه یک شده است و در واقع 156 هزار متر مربع به فضای سبز این منطقه افزوده شده است.

وی با اشاره به باغات خریداری شده در منطقه یک گفت: باغ خسروشاهی که باغی تاریخی و بسیار زیبایی است، بوستان نیایش که هسته مرکزی آن تملک شده که علیرغم اینکه قابلیت بارگزاری و تجاری شدن را داشت ولی شهرداری منطقه یک اقدام به خرید این بوستان کرد.یزدانی ادامه داد: باغ انجیری، باغ وزیری، بوستان مَلِک 1 و 2 ، باغ آصف از جمله باغاتی هستند که شهرداری منطقه یک اقدام به خرید آنها کرده است.

وی بیان داشت: شهرداری منطقه یک برای برخی از باغات نیز هزینه زیادی را صرف نکرده است و در واقع با توافقی که صورت گرفته است قرار است با کاربری جدید در آن باغ اقداماتی صورت گیرد که از آن جمله می‌توان به باغ آقا بزرگی اشاره کرد که از 1.4 هکتار آن، یک هکتار به فضای سبز اختصاص پیدا خواهد کرد.

یزدانی ادامه داد: تعداد بوستان‌های منطقه یک در حال حاضر 208 بوستان با 298 هزار هکتار است که در واقع سرانه فضای سبز در سال 91، 2.46 بود که این سرانه هم‌اکنون به نیم متر رسیده رسیده است.