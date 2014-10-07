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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۴۳

نشست هیئت صندوق بین المللی پول با بانک مرکزی

نشست هیئت صندوق بین المللی پول با بانک مرکزی

به منظور ارائه کمک‌هاي فني به حوزه نظارت بانک مرکزي، هيئتی 4 نفره از صندوق بين‌المللي پول به ایران عزیمت و در مورد برنامه‌هاي آتي صندوق تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسات، دو طرف ضمن بررسی وضعيت و عملکرد بخش نظارت و مقررات و مرور کلي بر سيستم بانکداري در ایران، به موضوع چالش‌هاي اصلي مقررات و نظارت، روند مطالبات غيرجاري و استفاده از ابزارهاي نوين در جهت نظارت پيشرفته از جمله سيستم‌هاي هشدار سريع و انجام آزمون بحران پرداختند.

همچنین کارشناسان صندوق جهت شناخت بازار مالي ایران، شامل پول، سرمايه و بيمه و بررسي ارتباط بين اين بازارها و نيز ميزان تأثيرپذيري بازار پول از بازار‌هاي ياد شده، ديدارهايي را با معاون وزارت امور اقتصاد و دارايي، سازمان بورس و اوراق بهادار و مسئولان چند بانک دولتي و خصوصي برگزار کردند.

گفتنی است، این هیئت در راستاي ارتقاء و روزآمدسازي دانش تخصصي کارکنان بخش نظارت و به دعوت بانک مرکزي به ایران عزیمت کرد تا با ایجاد این تعاملات، گامي مثبت و مؤثر به منظور بهبود جايگاه بين‌المللي کشور در جهت نهادينه سازي نظارتي پويا و پيشرفته ایجاد شود.

کد مطلب 2384941

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