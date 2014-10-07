تمام دستگاه های استان قزوین در مبارزه با تغییر کاربری های غیر مجاز همدل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اعزام اکیپ های حفاظت از اراضی، ظهر سه شنبه با حضور معاون سازمان امور اراضی کشور، معاون امور عمرانی استانداری قزوین، سرپرست جهاد کشاورزی و رئیس پلیس پیشگیری استان در محل سازمان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.

کوروش کشاورز محمدیان در این مراسم اظهارداشت: گشت هایی که با عنوان "اکیب های حفاظت از اراضی" شناخته می شوند، طی قراردادی با شرکت هایی که زیر نظر پلیس پیشگیری استان هستند و نیز در تعامل و همکاری با کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی قزوین قرار دارند، تشکیل شده اند.

وی ادامه داد: تعداد مجموع این اکیب ها در سراسر استان قزوین 6 مورد است که 3 مورد در شهرستانهای قزوین و البرز و 3 مورد دیگر در باقی شهرستانهای استان فعال هستند که امروز این 6 اکیب مأموریت خود را به صورت نمادین در حضور مسئولان کشور و استانی آغاز خواهند کرد.

سرپرست جهاد کشاورزی استان قزوین افزود: اگرچه سهمیه استان از اکیب های گشت زنی 6 مورد است اما می کوشیم با ارائه یک عملکرد مناسب سطح سهمیه استان را ارتقاء دهیم و از سویی نیز روند زمین خواری و تغییر کاربری های غیرمجاز اراضی را در استان متوقف کنیم.

کشاورز محمدیان بیان کرد: عزم جدی در سراسر استان در مبارزه با تغییر کاربری های غیرمجاز اراضی وجود دارد تا جایی که در سال گذشته که بیش از 200 مورد قلع و قمع بناهای غیرمجاز در استان صورت گرفت استانداری، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی استان از این اقدامات حمایت های قانونی لازم را به عمل آوردند.

این مسئول ادامه داد: جهاد کشاورزی استان رابطه بسیار خوبی با روستاها دارد و در همین رابطه نیز گروهی را با نام مددکاران اجتماعی در روستاها فعال کرده است.

وی یادآورشد: همچنین جهاد کشاورزی قزوین از طریق کشاورزان معتمد، شورایاری ها، دهیاران و... اطلاعات لازم را در رابطه با اراضی و امنیت آنها کسب می کند.

