شادگان باید از محرومیت ها رها شود/فرماندار جدید باید شبانه روز تلاش کند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله تمیمی پیش از ظهر امروز در مراسم معارفه فرماندار جدید شهرستان شادگان اظهار کرد: فرماندار جدید باید شبانه روز تلاش کند تا این شهرستان به جایگاه واقعی خود متناسب با ظرفیت های بی نظیر و شان بالای مردمش برسد. انتظار داریم فرماندار جدید منشا اتحاد و همدلی در شهر و عاملی برای توسعه و عمران و آبادانی شود.

وی با بیان اینکه در گذشته آنگونه که انتظار می رفت به شهرستان شادگان توجه نشده و به نوعی این شهرستان مورد بی مهری قرار گرفته است، عنوان کرد: دولت و نماینده آنها در این شهرستان باید تلاش خود را برای رفع محرومیت های شادگان دو چندان کنند.

فعالیت های بندرشادگان

تمیمی همچنین از نشستهای متعدد و پیگیریهای مدام صورت گرفته با وزرای صنعت، معدن و تجارت و وزیر کشور در خصوص صدور مجوز فعالیت برون مرزی بندر تجاری شادگان خبر داد و افزود: در خرداد ماه، این دومین سفر یک هیئت کارشناسی به منظور برسی روند فعال سازی بندر شادگان به این شهرستان است.

تمیمی ادامه داد: شادگان با برخورداری از 55 کیلومتر مرز آبی با خلیج فارس و ساحلی مهیا برای تجاری سازی، از نبود زیر ساختهای کشاورزی، صنعتی و اقتصادی رنج می برد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیکاری، قاچاق و مشکلات بهداشتی و محرومیت را معضل همیشگی مردم شادگان عنوان کرد و گفت: شادگان ظرفیت تجاری مطلوبی دارد که با فعال شدن بندر، این ظرفیت می تواند به خوبی در خدمت احیای شهرستان قرار بگیرد.

تمیمی تصریح کرد: شهرستان شادگان سالانه حداقل40 هزار تن محصول خرما از طریق بندر عباس به خارج از كشور صادر می کند كه در صورت آغاز فعالیت این بندر و تسهیل در امر صادرات از طریق مرز دریایی انتظار می رود این میزان به یکصد هزار تن در سال افزایش یابد.

ظرفیتی به نام تالاب

تمیمی با اشاره به وجود تالاب شادگان در این شهر و لزوم استفاده از ظرفیت های بی شمار آن اظهار کرد: شادگان یکی از شهرهای مستعد خوزستان در زمینه گردشگری است که متاسفانه جاذبه های تفرحی و گردشگری ناب و بکرش به علت های مختلف هنوز برای مردم کشور و حتی خوزستان ناشناخته مانده است.

وی با بیان اینکه همه ایران و حتی جهان، شادگان را به تالابش می شناسند، عنوان کرد: این تالاب به خوبی مورد رسیدگی سازمان های متولی قرار نگرفته زیرا می توانست کل اقتصاد شادگان را احیا کند. این تالاب چه در زمینه گردشگر و چه در زمینه ایجاد شغل هایی مثل صید انواع طیور کشاورزی و ماهگیری ظرفیت های بی شماری دارد.

نماینده شادگان تاکید کرد: به گواه افرادی که در محیط پیرامون تالاب شادگان حضور یافته اند؛ این تالاب آنقدر زیبا و پر جذبه است که دوباره افرادی را به سمت خود می کشاند و به عبارتی ارزش و لذت بیش از یک بار دیدن را دارد.

تمیمی ادامه داد: تالاب بين المللی شادگان 296 هزار هكتار مساحت دارد و از شمال به شادگان و خور «دورق» و از جنوب به رودخانه بهمنشير منتهی می شود. سطح تالاب با گياهان آبدوست چون لويی و چولان و گياهان غوطه ور پوشيده شده و محل بسيار مناسبی برای پرندگان آبزی به شمار می رود.

مشکلات تنها بیمارستان شادگان

تمیمی با اشاره به اینکه این شهرستان هم اکنون تنها یک بیمارستان دارد، عنوان کرد: بیمارستان شهید علی معرفی زاده به علت مشکلات مختلفی که با آن دست و پنجه نرم می کند از نارسایی های بی شماری رنج می برد و جوابگوی مراجعات مردمی نیست.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نبود تجهیزات مناسب در اتاق عمل، فرسوده بودن سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، کمبود تخت و نبود تجهیزات مناسب در بخش اورژانس در تنها بیمارستان شادگان ادامه داد: این بیمارستان برای تامین نیازهای اساسی مردم در بخش بهداشت و سلامت به نگاه ویژه دولت برای بازسازی، تامین برخی تجهیزات و اصلاح برخی روشهای نامناسب نیاز دارد که انتظار داریم در دولت یازدهم خواسته به حق مردم شادگان در رسیدگی جدی و فوری به این بیمارستان در راس برنامه های وزارت بهداشت قرار بگیرد.

دریافت مجوز احداث بیمارستان

تمیمی با اشاره به اینکه در سفر مرضیه وحید دستجردی وزیر اسبق بهداشت و درمان به استان خوزستان مجوز احداث یک باب بیمارستان دیگر در شهرستان شادگان گرفته شد، تصریح کرد: باید در دولت جدید این مصوبه را پیگیری کنیم تا یک بیمارستان جدید در شادگان احداث شود.

وی با اشاره به اینکه در شادگان تنها سه درمانگاه درمانی وجود دارد، اظهار کرد: متاسفانه همین درمانگاه ها هم شبانه ورزی نیستند که با پیگیری های صورت گرفته این موافقت را کسب کردیم که یکی از آنها در شیفت عصر هم فعال باشد.

در این مراسم ضمن تقدیر از تلاش های عبدالزهرا سنواتی، بهروز فرج اللهی به عنوان فرماندار جدید شهرستان شادگان منصوب و معارفه شد.