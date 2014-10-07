  1. دانشگاه و فناوری
۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۰۹

انتقال تكنولوژي سدسازي ایران به كشور تاجيكستان

انتقال تكنولوژي سدسازي ایران به كشور تاجيكستان

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به زودي صدور خدمات مهندسي را به كشور تاجيكستان در قالب عقد قراردادي با شركت مهندسي تاجيكان آغاز خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته دكتر ميرطاهري مدير كل دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي دانشگاه، اين نخستين بار است كه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي موفق به نفوذ در بازار تكنولوژي منطقه مي شود كه در نوع خود كم نظير است.

قرارداد مذكور در واقع چهارچوبي براي انتقال تكنولوژي سد سازي از طريق ارائه مشاوره فني و مهندسي به كشور تاجيكستان خواهد بود.

اين موفقيت در راستاي رهنمودهاي مقام معظم رهبري به وقوع مي پيوندد كه دانشگاه هاي كشور را داراي توانايي لازم براي صدور دانش وتجربه به كشورهاي جهان دانسته اند. ازسوي ديگر چنين قراردادي موجب تحكيم روابط ميان ملت هاي دو كشور مي گردد.

اميد است در آينده نزديك ميهن اسلامي ما بتواند به عنوان قطب اصلي علم وتكنولوژي جايگاه ويژه خودرا در منطقه و جهان به دست آورد و راه حضور ساير كشورها را كه به بهانه برتري تكنولوژي در منطقه حضور دارند، محدود سازد.

کد مطلب 2384949

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