شورا باید نظرات یکپارچه ای در خصوص لایحه مذکور ارائه دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صابری، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه بهتر است مدیریت شورای شهر تهران اتفاقات و طرح‌ها و لایحه‌های پیرامون اختیارات شورای شهر را به اعضا بدهد تا نظرات یکپارچه‌ای در این خصوص ارائه شود، گفت: ممکن است دسترسی ما به طرح نمایندگان مجلس و مسئله ای که در دولت مطرح شده، به صورت شخصی ممکن باشد اما این کافی نیست و خوب نیست که به عنوان نماینده کلانشهر تهران، از این طرح به صورت سیستماتیک اطلاع نداشته باشیم و نظارت را یکپارچه نکنیم.

وی همچنین افزود: با این که برخی اعضای شورا نسبت به نام گذاری خیابان مقابل کانون وکلا ابراز تمایل کردند و من می دانم این کار زمان بر است اما چه خوب بود که در سالروز چهلم وی این اقدام انجام می شد.

وی همچنین با اشاره سالروز عصای سفید عنوان کرد:وقتی من عضو علی البدل شورا بودم چندین نماینده در این مراسم شرکت کرده بودند و امیدوارم امسال حضور اعضا پر رنگ تر باشد.

صابری همچنین خاطر نشان کرد: در مورد وضعیت باشگاه پرسپولیس نیز به عنوان نماینده تهران و عضو شورای شهر خواستار وارد شدن به این امر هستیم. ما به عنوان نماینده مردم تهران در باشگاه راه آهن هم دخالت داشتیم.

محسن سرخو، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل نیز با بیان اینکه اختیارات شورا در زمان ابتدایی در قاجار بیش از الان بود گفت: نگران رای دادن مردم برای انتخاب شهردار نباشیم نباشیم چرا که اگر مردم مستقیم به شهردار رای دهند نحوه برخورد شهرداری با مردم نیز متفاوت‌تر خواهد بود.