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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۵۱

علی صابری:

شورا باید نظرات یکپارچه ای در خصوص لایحه مذکور ارائه دهد

شورا باید نظرات یکپارچه ای در خصوص لایحه مذکور ارائه دهد

اعضای شورای شهر تهران نسبت به لایحه یک فوریتی مجلس مبنی بر انتخابات شهرداران شهرهای بالای 200 هزار نفر توسط مردم واکنش های متفاوتی داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صابری، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه بهتر است مدیریت شورای شهر تهران اتفاقات و طرح‌ها و لایحه‌های پیرامون اختیارات شورای شهر را به اعضا بدهد تا نظرات یکپارچه‌ای در این خصوص ارائه شود، گفت: ممکن است دسترسی ما به طرح نمایندگان مجلس و مسئله ای که در دولت مطرح شده، به صورت شخصی ممکن باشد اما این کافی نیست و خوب نیست که به عنوان نماینده کلانشهر تهران، از این طرح به صورت سیستماتیک اطلاع نداشته باشیم و نظارت را یکپارچه نکنیم.

وی همچنین افزود: با این که برخی اعضای شورا نسبت به نام گذاری خیابان مقابل کانون وکلا ابراز تمایل کردند و من می دانم این کار زمان بر است اما چه خوب بود که در سالروز چهلم وی این اقدام انجام می شد.

وی همچنین با اشاره سالروز عصای سفید عنوان کرد:وقتی من عضو علی البدل شورا بودم چندین نماینده در این مراسم شرکت کرده بودند و امیدوارم امسال حضور اعضا پر رنگ تر باشد.

صابری همچنین خاطر نشان کرد:   در مورد وضعیت باشگاه پرسپولیس نیز به عنوان نماینده تهران و عضو شورای شهر خواستار وارد شدن به این امر هستیم. ما به عنوان نماینده مردم تهران در باشگاه راه آهن هم دخالت داشتیم.

محسن سرخو، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل نیز با بیان اینکه اختیارات شورا در زمان ابتدایی در قاجار بیش از الان بود گفت: نگران رای دادن مردم برای انتخاب شهردار نباشیم  نباشیم چرا که اگر مردم مستقیم به شهردار رای دهند نحوه برخورد شهرداری با مردم نیز متفاوت‌تر خواهد بود.

کد مطلب 2384951

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