به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سوادکوهی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به مراسم نمادین آغاز جشن عاطفه‌ها اظهار داشت: جشن عاطفه ها در روز چهارشنبه 16 مهر ماه در مدارس، پنج شنبه 17مهر ماه در پایگاه‌های ‏کمیته امداد، بسیج و مراکز نیکوکاری برگزار می شود.



وی با اشاره به مدارس برگزار کننده جشن عاطفه ها افزود: این مراسم در روز چهارشنبه شانزدهم مهر ماه از ساعت 9 صبح با همکاری آموزش و پرورش استان و هم‌زمان در دو هزار و 600 مدرسه و ‏آموزشگاه برگزار می ‌شود.



معاون مشارکت ‌های مردمی کمیته امداد استان اصفهان تاکید کرد: همچنین در روز جمعه 18 مهر ماه پایگاه‌ های این کمیته در مصلاهای ‏برگزاری نماز جمعه کمک های نمازگزاران را جمع‌آوری می‌کند و مراسم نمادین جشن عاطفه‌ها نیز در دبیرستان شهیده بتول عسگری اصفهان واقع در خیابان کمال با حضور مسئولان آموزش و پرورش، بسیج، کمیته ‏امداد و ارگان های دیگر برگزار می شود.



وی افزود: کمک های جمع‌آوری شده ‏ در این جشن عاطفه ‌ها در اختیار اولیای مدارس قرار می گیرد و در نهایت به دست دانش‌آموزان ‏نیازمند همان ‏مدرسه یا مدارس مناطق محروم می ‌رسد.



پیش بینی 3730 پایگاه جشن عاطفه ها در استان اصفهان



سوادکوهی با بیان اینکه میزان کمک‌ های دانش‌‏ آموزان استان در جشن عاطفه ‌های سال 92 حدود 500 میلیون ‏تومان بوده است، تاکید کرد: مردم نیکوکار استان در جشن عاطفه ‌های سال گذشته بالغ بر یک میلیارد و ‏‏275 میلیون تومان به دانش‌ آموزان نیازمند کمک کردند.



وی ادامه داد: برای امسال سه هزار و 730 پایگاه در سطح استان پیش‌بینی ‏شده است که 380 پایگاه توسط کمیته امداد در استان، دو هزار و 600 پایگاه با هماهنگی آموزش و پرورش و آموزشگاه‌ ها و مدارس استان،200 پایگاه توسط بسیج و 520 ‎پایگاه در مساجد و مراکز نیکوکاری برپا شده است.



سوادکوهی تصریح کرد: همچنین پایگاه‌ هایی در سطح مساجد و مراکز نیکوکاری زیر نظر هیئت مدیره مراکز نیکوکاری و با همکاری کمیته امداد کمک‌های مردمی جشن عاطفه ها را جمع‌آوری و میان نیازمندان ‏توزیع می‌ کنند‎.