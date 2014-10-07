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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۵۰

سوادکوهی خبر داد

برگزاری مراسم همزمان جشن عاطفه‌ ها در 2600 مدرسه/ کمک یک میلیارد و ‏‏275 میلیون تومانی اصفهانی ها به دانش‌آموزان

برگزاری مراسم همزمان جشن عاطفه‌ ها در 2600 مدرسه/ کمک یک میلیارد و ‏‏275 میلیون تومانی اصفهانی ها به دانش‌آموزان

اصفهان – خبرگزاری مهر: معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اصفهان از برگزاری مراسم نمادین جشن عاطفه‌ ها در اصفهان در تاریخ 16 مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سوادکوهی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به مراسم نمادین آغاز جشن عاطفه‌ها اظهار داشت: جشن عاطفه ها در روز چهارشنبه 16 مهر ماه در مدارس، پنج شنبه 17مهر ماه در پایگاه‌های ‏کمیته امداد، بسیج و مراکز نیکوکاری برگزار می شود.

وی با اشاره به مدارس برگزار کننده جشن عاطفه ها افزود:  این مراسم در روز چهارشنبه شانزدهم مهر ماه از  ساعت 9 صبح با همکاری آموزش و پرورش استان و هم‌زمان در دو هزار و 600 مدرسه و ‏آموزشگاه برگزار می ‌شود.

معاون مشارکت ‌های مردمی کمیته امداد استان اصفهان تاکید کرد: همچنین در روز جمعه 18 مهر ماه پایگاه‌ های این کمیته در مصلاهای ‏برگزاری نماز جمعه کمک های نمازگزاران را جمع‌آوری می‌کند و مراسم نمادین جشن عاطفه‌ها نیز در دبیرستان شهیده بتول عسگری اصفهان  واقع در خیابان کمال با حضور مسئولان آموزش و پرورش، بسیج، کمیته ‏امداد و ارگان های دیگر برگزار می شود.

وی افزود: کمک های جمع‌آوری شده ‏ در  این جشن عاطفه ‌ها در اختیار اولیای مدارس قرار می گیرد و در نهایت به دست دانش‌آموزان ‏نیازمند همان ‏مدرسه یا مدارس مناطق محروم می ‌رسد.

پیش بینی 3730 پایگاه جشن عاطفه ها در استان اصفهان

سوادکوهی با بیان اینکه میزان کمک‌ های دانش‌‏ آموزان استان در جشن عاطفه ‌های سال 92 حدود 500  میلیون ‏تومان بوده است، تاکید کرد: مردم نیکوکار استان در جشن عاطفه ‌های سال گذشته بالغ بر یک میلیارد و ‏‏275 میلیون تومان به دانش‌ آموزان نیازمند کمک کردند.

وی ادامه داد: برای امسال سه هزار و 730 پایگاه در سطح استان پیش‌بینی ‏شده است که 380 پایگاه توسط کمیته امداد در استان، دو هزار و 600 پایگاه با هماهنگی آموزش و پرورش و آموزشگاه‌ ها و مدارس استان،200 پایگاه توسط بسیج و 520 ‎پایگاه در مساجد و مراکز نیکوکاری برپا شده است.

سوادکوهی تصریح کرد: همچنین پایگاه‌ هایی در سطح مساجد و مراکز نیکوکاری زیر نظر هیئت مدیره مراکز نیکوکاری و با همکاری کمیته امداد کمک‌های مردمی جشن عاطفه ها را جمع‌آوری و میان نیازمندان ‏توزیع می‌ کنند‎.

کد مطلب 2384953

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