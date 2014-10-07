  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۱

سردار حسن خانی خبر داد:

اجرای 70 برنامه متنوع در آذربایجان شرقی همزمان با هفته ناجا

اجرای 70 برنامه متنوع در آذربایجان شرقی همزمان با هفته ناجا

تبریز- خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامي آذربایجان شرقی از اجرای 70 برنامه متنوع همزمان با هفته ناجا در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسحن حسن خانی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تبریک هفته ناجا به نیروی انتظامی استان گفت: طي اين هفته 70 برنامه‌ متنوع در دو بخش درون سازماني و برون سازماني برگزار مي‌شود.

وی با بیان اینکه نيروي انتظامي در سال پيش‌رو برخي موضوعات را در اولويت کاري خود قرار داده است، گفت: بحث استقرار طرح مديريت کيفيت نيروي انتظامي (مکنا) با اولويت کلانتري‌هاي استان از جمله مهمترين اين طرح‌ها است و با اجراي اين طرح قصد داريم کيفيت کار و خدمات ارائه شده را در شان ماموران انتظامي و مردم شريف بالا ببریم.

سردار حسن‌خاني خوشايندسازي محيط را از جمله موارد مهم طرح مکنا دانست و گفت: همچنین تسهيل امور مردم و تکريم ارباب رجوع بخش ديگر طرح مکنا بوده و تعالي فردي و سازماني، افزايش رضايتمندي، بالا بردن احساس امنيت و آرامش در جامعه و برخورد با جرايم شايع بويژه سرقت را از ديگر اولويت‌ها و برنامه‌هاي پليس در سال انتظامي است.

وی مبارزه با سرقت را يکي از بزرگترين دغدغه‌هاي پليس استان عنوان کرد و افزود: در حالي که طي سه سال گذشته شاهد افزايش 20 درصدي ميزان سرقت در استان بوديم اما با تلاش ماموران انتظامي در شش ماه ابتدايي سال جاري علاوه بر جلوگيري از رشد ميزان سرقت با راه‌اندازي قرارگاه مبارزه با سرقت ميزان سرقت در استان سه درصد کاهش يافت و در مواردي همچون سرقت منزل با کاهش 20 درصدي مواجه بوديم.

کد مطلب 2384957

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها