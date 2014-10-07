کشف بيش از 600 تن مواد مخدر در سال/ افزايش سالانه ضريب امنيتي کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعيل احمدي مقدم در پنجمين نشست ناجا با سفرا و کارداران مستقر در تهران، اظهار داشت: با توجه به پيشرفت علم، تکنولوژي و ابزارهاي مادي شاهد ظهور نو به نوي جرايم و تهديدات امنيتي هستيم به گونه اي که خانواده ها در معرض تجاوز تبهکاران قرار گرفته و مشکلاتي براي فرزندان بوجود مي آيد و والدين همواره براي حفظ فرزندان خود در تلاش هستند.



وي افزود: در حال حاضر شاهد گسترش تروريسم، نا امني، جرايم سايبري و نيز رشد روزافزون شبکه هايي که از بستر ماهواره و اينترنت براي اغواگري و توسعه فساد و جرم استفاده مي کنند، هستيم.



فرمانده ناجا به گسترش تروريسم در منطقه و پيرامون جمهوري اسلامي ايران که گاها آثار ناگواري را نيز براي ما به همراه دارد اشاره کرد و گفت: مشکلات ناشي از توسعه شهرنشيني، رشد حاشيه نشيني، افزايش سفرها و نيز رشد جنبه هاي جديد توسعه در زندگي مردم با اينکه رفاه و امکانات را به همراه داشته اما با مشکلاتي نيز توأم شده است؛ اغلب کشورهاي در حال توسعه با مشکلاتي چون جرايم سايبري و حاشيه نشيني مواجه هستند.



اين مقام ارشد انتظامي گفت: نيروي انتظامي تلاش دارد تا با افزايش کارآمدي و بهره وري در حوزه پاسخگويي به نيازها و مطالبات امنيتي مردم، اقتدار خود را افزايش دهد که اين مهم در سايه طرح "جامع راهبردي علمي"، بهره مندي از مراکز تحقيقاتي، استفاده از پليس حرفه اي و تخصصي، اشراف اطلاعاتي، توسعه و پيشرفت ابزارها، امکانات، سخت افزارها، نرم افزارها و نيز توسعه همکاري هاي منطقه اي و بين المللي و همچنين مشارکت اجتماعي با توجه به رويکرد و جوهره نظام جمهوري اسلامي ايران که کاملا مردمي است، تحقق مي يابد.



احمدي مقدم به چالش هاي متعدد در حوزه نظم و امنيت در اوايل انقلاب اشاره کرد و گفت: خوشبختانه همه ساله ضريب امنيتي در کشور در حال ارتقاء است، گرچه عوامل تهديد کننده امنيت رو به فزوني است اما امنيت در جهت ديگري در کشور در حال افزايش است و دستگاه هاي امنيتي و قانوني و نيز مجموعه حکومت توانسته در برابر خطرات و چالش ها و تهديدات، مردم خود را بطور نسبي حمايت و حفاظت کند.



وي به حوادث تلخ و ناگوار که از سال هاي گذشته در مناطق پيراموني خود شاهد آن هستيم، اشاره کرد و گفت: امروز اين حوادث و مناطق ناامن در کشورهاي عراق، سوريه، پاکستان و افغانستان در حال گسترش است.



به گفته وي گسترش روز افزون توليد مواد افيوني و نيز جريان تروريسم در کشورهاي همسايه از عوامل تهديد کننده اي است که مي تواند امنيت ما را با چالش جدي مواجه کند؛ جمهوري اسلامي ايران با ارتقاء ضريب امنيتي مرزهاي خود، اشراف اطلاعاتي، توسعه همکاري هاي منطقه اي با کشورهاي پيرامون و همجوار توانسته خود را در برابر تهديدات و آسيب ها محافظت کند.



احمدي مقدم گفت: در دهه اخير توانسته ايم ضريب امنيت مرزهاي خود را با استقرار يگان هاي انتظامي، پاسگاه ها، برجک ها، راه ها، تجهيزات الکترونيکي و اپتيکي، تقويت يگان هاي مرزباني و احتياط مرزي و همچنين همکاري دستگاه هاي امنيتي، سپاه، بسيج و وزارت اطلاعات ارتقأ دهيم.



احمدي مقدم با اشاره به اينکه حدود يک دهه گذشته برابر آمار سازمانهاي بين المللي 62 درصد موادمخدر توليد شده در افغانستان وارد ايران شده و به سمت بازارهاي هدف حرکت مي کرد، گفت: امروز اين ميزان به کمتر از 28 درصد طي سال هاي اخير کاهش پيدا کرده است.



وي به تغيير بخش عمده اي از مسير انتقال مواد مخدر از ايران اشاره کرد و گفت: همين ميزان مواد که به کشور وارد مي شود براي سوداگران مرگ همراه با ريسک و خطرات زيادي است.



اين مقام ارشد انتظامي از کشف سالانه بيش از 600 تن انواع مواد مخدر در ايران خبر داد و گفت: اين کشفيات در مبدأ ورود به کشور تا نقاط مرزي در مناطق غرب کشور که پايانه خروجي مواد است 3 تا 5 برابر افزايش قيمت دارد.