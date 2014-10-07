گردشگری جایگزین کشاورزی در آذربایجان غربی/ برنامه ریزی برای مصرف آب کمتر

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهادری ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه گردشگری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه با توجه به وضعیت کم آبی دریاچه ارومیه و ظرفیتهای موجود در بخش گردشگری استان، سیاست جایگزینی این صنعت با کشاورزی دنبال می شود، افزود: طرحهای گردشگری ارائه شده نیز نباید آب بر باشند.

وی ضمن تاکید بر اینکه در طرحهای گردشگری دنبال توسعه فضای سبز و آبیاری نباشید، اظهار داشت: در تمام طرحهای گردشگری طراحی ها طوری انجام شود که نیاز آبی کمتری داشته و در صورت نیاز به نهالکاری از گونه های مقاوم به کم آبی مورد تائید منابع طبیعی استفاده شود.

وی در خصوص بحث گردشگری سلامت در آذربایجان غربی، عنوان کرد: نباید به این حزه از دیدگاه دولتی نگریسته شود بلکه باید به این بحث از دید بخش خصوصی نگاه شود، این در حالی است که هنوز در آذربایجان غربی با وجود قرار گرفتن در نقطه صفر مرزی در خصوص فلسفه گردشگری سلامت بحث می کنیم.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه با توجه به اهمیت و توانمندی بالای استان در بخش توسعه صنعت توریسم باید فرهنگ گردشگری را در استان نهادینه کرد، گفت: برای رسیدن به اهداف تعیین شده گردشگری برنامه ای جامع نیاز بوده که وجود یک برنامه جامع و منسجم راهبردی در این زمینه در یک افق کوتاه مدت سه ساله می تواند نتایج خوبی دربر داشته باشد.

بهادری با بیان اینکه امسال برای اولین بار استان آذربایجان غربی جزو 10 استان کشور در جذب گردشگران در بخش سفرها شده است، ادامه داد:این استان دارای ظرفیتهای فراوانی در بخش گردشگری است و این امر به همت و با همکاری کلیه دستگاههای دخیل در امر گردشگری محقق شده است.

وی از راه اندازی دهکده یا شهرک سلامت در ارومیه طی آینده نزدیک خبر داد و اعلام کرد: باید زیرساختهای لازم برای جذب گردشگر سلامت در استان تامین شود، چرا که با توجه به صدور مجوز برای فعالیت شرکتهای خدمات گردشگری سلامت، نباید فشار مضاعفی به سیستم درمانی استان وارد شود.

وی بر لزوم توجه به گردشگری سلامت در آذربایجان غربی با توجه به هم مرزی با سه کشور و پتانسیلهای موجود تاکید و عنوان کرد: وجود روستاهای زیبا و دارای جاذبه های طبیعی و تاریخی و همچنین آثار متعدد تاریخی و فرهنگی،‌ می تواند گردشگری روستایی و فرهنگی و رونق اقتصادی را در استان به دنبال داشته باشد.

وی توجه به مقوله روستا گردی و معرفی بافتهای قدیمی وآداب و سنن بومی منحصر بفرد در برخی از مناطق استان را از دیگر زمینه های رشد صنعت گردشگری و رونق اقتصادی استان برشمرد و از دست اندرکان این صنعت خواست تا با معرفی این جاذبه ها زمینه حضوربیش از پیش گردشگران را در استان فراهم سازند.