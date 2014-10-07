  1. جامعه
انصاری در یکصدمین جلسه شورا مطرح کرد:

انتخاب شهردار توسط مردم شورا را محدود نمی‌کند

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه انتخاب شهردار از سوی مردم شوراها را محدود نخواهد کرد، گفت: متأسفانه هم‌اکنون هیچ نظارتی بر معاونان شهرداری‌ها وجود ندارد و با انتخاب شهردار از سوی مردم این مشکلات و موانع برطرف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا انصاری – عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در ادامه صدمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به طرح در نظر گرفته شده از سوی نمایندگان مجلس در خصوص فعالیت شوراها گفت: این طرح به صورت محترمانه انحلال شوراها است.

وی در ادامه با بیان اینکه هر کجا که کار را به مردم واگذار کرده‌ایم قطعات تبعات بسیار مثبتی برای نظام و کشور داشته است، گفت: هر جا که محدودیتی ایجاد کرده‌ایم تبعات ناگواری برای کشور و مردم ایجاد شده است.

انصاری با تأکید بر اینکه باید کارها را از روی دوش دولت برداشته و به مردم واگذار کنیم، افزود: قطعا کارهایی که از سوی مردم انجام گیرد بهتر و ارزشمند خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به مخالفت رئیس شورای شهر تهران در خصوص انتخاب شهردار از سوی مردم گفت: این نظر شخصی وی بوده چرا که قطعا انتخاب شهردار از سوی مردم بسیار کارآمدتر و مفیدتر برای شهرها خواهد بود.

انصاری ادامه داد: قطعا انتخاب شهردار از سوی مردم برنامه‌محورتر خواهد بود و فردی که به عنوان شهردار انتخاب شود پاسخگوی مردم خواهد بود.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه انتخاب شهردار از سوی مردم شوراها را محدود نخواهد کرد، گفت: متأسفانه هم اکنون هیچ نظارتی در معاونین شهرداری‌ها وجود ندارد و با انتخاب شهردار از سوی مردم این مشکلات و موانع برطرف خواهد شد.

وی همچنین پیشنهاد داد: با انتخاب شهردار از سوی مردم می‌توان انتخاب شهرداران مناطق با همکاری شوراها و شهردار آن شهر انجام شود.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای دوم احمدی‌نژاد را به عنوان شهردار انتخاب کرد، گفت: این انتخاب سکوی پرش وی به ریاست جمهوری بود و شاهد بودیم چه اتفاقات ناگواری در آن زمان رخ داد.

انصاری در پایان گفت: بنده هفته‌های گذشته تذکری را در خصوص میدان میوه و تره‌بار فرمانیه دادم ولی جوابی از سوی شهردار تهران نشنیدم که در نهایت به عنوان سؤال به هیأت رئیسه شورا تقدیم خواهم کرد.
 

