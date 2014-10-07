به گزارش خبرنگار مهر، رسول راشکی روز سهشنبه در تشریح برنامههای این جمعیت به مناسبت هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی اظهار داشت: بیش از 20 برنامه محوری و مانور با عناوین مانور روستایی، مانور دریایی، مانور ایمنی در مدارس،مانورهای ترکیبی و همچنین مانور درمانی در سراسر استان به این مناسبت به مرحله اجرا در خواهد آمد.
وی افزود: هفته ایمنی و مقابله با حوادث طبیعی در استان از 19 مهر ماه به مدت یک هفته با برنامههای متنوع در تمامی شهرهای استان با حضور اعضای این جمعیت برگزار می شود.
وی با بیان اینکه نخستین روز از این هفته به نام مدیریت بحران، اقتصاد، فرهنگ، پیشگیری و آمادگی نامگذاری شده است افزود: افتتاح نمایشگاه توانمندیهای اعضای کارگروه، رژه موتوری، برگزاری مانور روستایی در شعب و اعزام 16 نفر از جوانان خواهر و برادر در دوره امدادی کویرنوردی در استان یزد از جمله برنامه های تدارک دیده شده در نخستین روز از هفته ایمنی و مقابله با حوادث طبیعی است.
وی گفت: دومین روز از هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی نیز که با عنوان مدیریت بحران، استانداردها، مقاومسازی و رعایت استانداردها نام گرفته است با برگزاری آموزشهای ایمنی در مدارس، آموزش تیمهای روستایی و مانور ایمنی و سلامت در مدرسه نامجو زاهدان همراه خواهد بود.
راشکی بیان داشت: اجرای مانور در شعب جمعیت هلالاحمر و برگزاری کلاسهای آموزشی برای عموم مردم، اجرای مانور بزرگ و ترکیبی شهرستان هامون و افتتاح تیمهای روستایی در تمام شعب نیز از جمله برنامههای روز سوم و چهارم این مناسبت است.
وی همچنین از حضور و دلجویی مسئولان جمعیت هلال احمر از خانوادههای امدادگران آسیبدیده یا فوت شده، برگزاری آموزشهای تخصصی در شعب و مانور مشترک درمان و توانبخشی و داوطلبان امداد در شهرستان میرجاوه، غبارروبی مزار شهدا، تجلیل از نجاتگران و جوانان فعال در طرح نوروزی شهرستان چابهار و مانور بزرگ دریایی در چابهار را از دیگر برنامههای تدارک دیده به همین مناسبت عنوان کرد.
وی با اشاره به برنامه های پایانی هفته ایمنی با عنوان مدیریت بحران و سازمانهای مردم نهاد»اظهار داشت: مهمترین برنامههای این روز شرکت در همایش پیادهروی و حضور اعضای جمعیت هلال احمر در نماز باشکوه جمعه است.
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