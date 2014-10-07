نگاه ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد به استان فارس/ هنرمندان استانی به جشنواره های خارجی اعزام می شوند

محمد مهدی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه فارس در مباحث دینی و فرهنگی دارای جایگاه والایی در کشور است، گفت: وزارتخانه به فارس نگاه ویژه دارد زیرا فرهنگ غالب حاکم بر فارس، فرهنگ دینی و به لحاظ هنری نیز توان بالایی در این استان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هرگونه کمکی که لازم باید به استان فارس ارائه می دهد افزود: بر اساس تشخیص اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، وزارتخانه برای کمک وارد می شود زیرا این نوع کارها بسیار لازم است به خصوص اینکه دیدگاه وزارتخانه اصالت دادن به ظرفیت های فرهنگی و هنری استانها است.

مدیر کل امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ایجاد گذر هنر در شیراز تاکید کرد: ماهیت شیراز فرهنگی و هنری است و این گذر هنر شرایط را ایجاد می کند که ظرفیت های فرهنگی استان مشخص شود.

احمدی تصریح کرد: گذر هنر باعث خواهد شد افکار عمومی استان و گردشگران به این توانمندی بزرگ پی ببرند.

وی ادامه داد: فارس دارای ظرفیت بالای فرهنگی است و در این راستا نهاد های فرهنگی لازم است شرایطی را ایجاد کنند تا این توانمندی ها مشخص شود که یکی از این راه ها ایجاد گذر هنر در شیراز است.

مدیر کل امور استانهای وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برای اولین بار هنرمندان استانها به خارج کشور اعزام خواهند شد، گفت: توجه به هنر و هنرمندان استانها در اولویت فعالیت های وزارتخانه قرار دارد که در این مسیر برای اولین بار هنرمندان استانی به خارج کشور جهت جشنواره های فرهنگی و هنر اعزام می شوند.

احمدی تصریح کرد: این مهم در ایام دهه فجر اجرایی می شود که انتخاب هنرمندان نیز بر اساس اعلام اداره کل های استانها خواهد بود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص وضعیت ساخت تالار مهر نیز گفت: یکی از برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، آسیب شناسی بخش های عمرانی و فرهنگی است که در این خصوص مشکلات را باید شناسایی و سپس به وزارتخانه اعلام خواهد شد.

مدیر کل امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: تالار مهر شیراز نیز از جمله مشکلات فرهنگی و هنری این شهر است که به طور حتم وزارتخانه راهکار درستی را بر اساس اعلام نیازهای اداره کل ارائه خواهد کرد.