به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم‌حسینی پیش از ظهر سه شنبه در نشست تشکل‌های غیردولتی و تعاونی‌های فعال زنان استان کرمان گفت: امروز بخش خصوصی باید وارد عرصه اشتغالزایی شود و در این خصوص نیاز به کارآفرینان کارآزموده به شدت احساس می‌شود.

وی بر لزوم کوچک شدن بدنه دولت تاکید کرد و ادامه داد: فرهنگ اشتغال در جامعه ما به گونه‌ای است که همه افراد به دنبال کار در دستگاه‌های دولتی هستند و این در حالی است که بدنه دولت بسیار بزرگ شده است.

رزم حسینی با بیان این نکته که دولت باید در توسعه گرایی نقش داشته باشد، افزود: در واقع این بار سنگین که بر دولت تحمیل شده است باعث شده که دولت تحرک کافی را نداشته باشد و این در حالی است که دولت باید بتواند با توانمندسازی حوزه های مختلف در جهت رفع محرومیت ها گام بردارد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان ادامه داد: وزن و بار دولت رابطه مستقیم با توسعه گرایی آن دارد.

وی با اشاره به حمایت دولت از کارآفرینان گفت: از هر فردی که در این عرصه وارد شود حمایت می کنیم و تفاوتی بین زن و مرد در این خصوص وجود ندارد.

استاندار کرمان به طرح مثلث توسعه اقتصادی اذعان داشت: کارآفرینان در این طرح نقشی جدی دارند و زمینه لازم برای فعالیت کارآفرینان زن در این استان فراهم است.

استعدادیابی در هشت رشته ورزشی در کرمان

رزم حسینی در خصوص حوزه ورزش استان کرمان ادامه داد: در این استان هشت رشته ورزشی شناسایی شده اند که در این این رشته ها استعدادیابی صورت خواهد گرفت.

نماینده عالی دولت در استان کرمان خواستار جهت دهی بودجه های تجارت بازیکنان به سمت ورزش و توسعه استان کرمان شد و اذعان داشت: باید طرح جامع ورزشی از پایه در استان اجرا شود.

وی بر لزوم کاهش تجارت ورزش در استان کرمان تاکید و تصریح کرد: باید سعی شود با استعدادیابی و آموزش های پایه ای بازیکن در استان کرمان تربیت و تولید شود.

استاندار کرمان همچنین به مثلث توسعه فرهنگی اشاره کرد و اذعان داشت: این طرح در شورای فرهنگ عمومی استان کرمان مورد بررسی قرار می گیرد.