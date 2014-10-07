امحای یک تن انواع مواد مخدر در لرستان/ 37 باند مواد مخدر منهدم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری ظهر سه شنبه در مراسم امحای مواد مخدر که به مناسبت هفته ناجا در محل کمپ اقامتی درمانی نور شهرستان خرم آباد برگزار شد اظهار داشت: بر اساس آمار اعتیاد به مواد مخدر در وقوع بسیاری از جرایم نقش مستقیم و یا غیر مستقیم دارد.

وی گفت: آسیب شناسی در حوزه های جرایم و روانکاوی های انجام شده روی مجرمان نشان می دهد که درصد بسیار قابل توجهی از جرایم با سوء مصرف مواد مخدر در متهمان و مجرمان در ارتباط است.

فرمانده انتظامی استان لرستان در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر از نظر مشکل اعتیاد در وضعیت خطرناکی نیستیم بیان داشت: با وجود تغییر سن اعتیاد در استان اما خوشبختانه تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر افزایش نداشته است.

وی با بیان اینکه وجود حتی یک نفر فرد معتاد در کشور و استان جایز نیست ادامه داد: فرهنگ و بسترهای لازم در جامعه برای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر باید ایجاد و از آلوده شدن افراد بیشتری به این بلای خانمانسوز جلوگیری شود.

وی حضور رها یافتگان در مراسم امحاء مواد مخدر را یک "نه" بزرگ از سوی آنان به مواد مخدر دانست و گفت: باید غیرت، شهامت و اراده خود را به کار بگیریم و استان را از حیث آلودگی به مواد مخدر پاک کنیم.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه نیروی انتظامی استان از آغاز سالجاری تا کنون تمام تلاش خود را برای مبارزه جدی با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر در استان لرستان بکار گرفته است عنوان کرد: در همین راستا از آغاز سالجاری تا کنون 37 باند وارد کننده مواد مخدر به استان متشکل از افراد سابقه دار و حرفه ای شناسایی، منهدم و تحویل مراجع قضایی شدند.

سردار قنبری ادامه داد: همچنین مقدار یک تن و 400 کیلوگرم انواع مواد مخدر از این باندها کشف و ضبط شده است.

وی اضافه کرد: چندین باند توزیع کننده مواد نیز در این مدت به همت نیروهای سپاه پاسداران و اداره کل اطلاعات استان شناسایی و متلاشی شدند.

سردار قنبری همچین یادآور شد: بالغ بر یک تن و 500 کیلوگرم انواع پیش ساز صنعتی که در ساخت مواد مخدر صنعتی و روانگردان کاربرد دارند نیز در استان کشف و عوامل آنها نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با تاکید بر همکاری و تعامل سازنده خانواده ها در زمینه اشراف اطلاعاتی، دستگیری توزیع کنندگان و درمان معتادان اظهار داشت: همه افراد جامعه و خانواده ها باید دست در دست هم برای ریشه کن شدن این معضل اجتماعی تلاش کنند.

سردار قنبری ضمن تقدیر از تلاش های اهالی رسانه در جهت افزایش آگاهی عمومی و مبارزه همه جانبه با مواد مخدر گفت: اصحاب رسانه همیشه ارتباط مطلوبی را با مجموعه نیروی انتظامی داشته اند و حاصل این ارتباط و در پی آن نقد های دلسوزانه اهالی رسانه افزایش توان و قدرت پلیس در رفع نقاط ضعف و بهبود وضعیت امنیتی استان بوده است.