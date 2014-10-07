به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد میدری ظهر سهشنبه در نشست کارگروه فرهنگی اجتماعی استان بوشهر اظهار داشت: تدوین فصل رفاهی برنامه ششم توسعه کشور از استانها آغاز و با تلاش و همکاری مسئولان استانی و منطقهای در دست اجراست.
وی با اشاره به طراحی و تدوین برنامههای رفاهی با تمرکز بر مسائل منطقهای و مشکلات و مسائل موجود در هر منطقه اضافه کرد: این برنامهها در جربان جنگ تحمیلی در مناطق غرب و جنوب غرب دچار صدمات مختلفی از جمله آسیب های اجتماعی شده اند که در این مناطق آغاز شده است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در اجرای طرحهای رفاه اجتماعی توجه ویژهای به این استانها شده است، گفت: برنامه رفاه اجتماعی در استانها باید تدوین شود تا شاهد تسریع در اجرای طرحهای رفاه اجتماعی در کشور باشیم.
حساسیت جامعه به موضوعات فرهنگی و آسیبهای اجتماعی از بین نرود
وی با اشاره به طراحی این طرحها در استانها و تصویب آن در مرکز کشور، تصریح کرد: با ایجاد گفتگوی اجتماعی بین نخبگان، صاحبنظران و عموم شهروندان در حوزه رفاه اجتماعی، مسائل تدوین و طراحی میشود.
میدری از انجام گفتگو در مورد مسائل و موضوعات اجتماعی، فرهنگی که تاکنون در حاشیه بوده اند، توسط وزارت رفاه خبر داد و افزود: نباید اجازه دهیم حساسیت جامعه به موضوعات فرهنگی و آسیبهای اجتماعی از بین برود.
وی بر لزوم فراهم ساختن زمینه حضور و مشارکت فعال نهادهای مدنی و نخبگان در فرآیند سیاست گذاری مسایل اجتماعی رفاهی تاکید کرد و بیان داشت: مقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر لزوم افزایش فعالیتهای جمعی و استفاده از ظرفیتهای منطقهای تاکید دارد.
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