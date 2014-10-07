قزوین می تواند برند فعالیت شرکت های دانش بنیان کشور شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح اولین نمایشگاه محصولات دانش بنیان "های تک" در قزوین و همایش دانشگاه صنایع و شرکت های دانش بنیان ظهر سه شنبه با حضور معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان برگزار شد.

مرتضی روزبه در این مراسم اظهارداشت: ما در دوره انتقال هستیم در حالیکه اين دوره سخت ترین بخش مدیریت تحول است که عبور از آن بسیار مشکل خواهد بود و این امر صرفاً با نشست و سخنرانی محقق خواهد شد.

وی سیدن به مرحله پیشرفت براساس صنایع نو را در استان اجتناب ناپذیر اعلام کرد و گفت: علاوه بر الزامات قانونی و تهدیدات پیش رو باید بپذیریم که تغییر زیر ساخت های فرهنگی و آموزشی نیز باید در دستور کار قرار گیرد به نحوی که فرد احساس کند که تغییر اجتناب ناپذیر است و می بایستی اتفاق بیافتد.

استاندار قزوین افزود: یک سری هوشمندانه مسيررسیدن به تغییر را طی می کنند و سعی می کنند با مدیریت بر زمان مسیر تحول را به خوبی طی می کنند ولی یک سری دیگر هستند که آنقدر سهل انگاری می کنند تا تغيير سراغ آنها بيايد و در اين صورت دچار زیان و ضررمي شوند اگر در مسیر تحول برویم هزینه های كمتري را تقبل خواهيم کرد و اگر ما پیش نرویم ناخواسته وارد این مرحله خواهیم شد.

وی اظهارداشت: ارتباط صنعت، کشاورزی و دانشگاه را باید به یک مدل تبدیل کنیم و این ظرفیت در استان وجود دارد و باید پای دانشگاهها را به صنایع کشاورزی و سایر قسمت ها باز کنیم و باید به دنبال روشی برای پیوند بین صنعت، کشاورزی و دانشگاه باشیم.

روزبه تصریح کرد: زمینه فعالیت نخبگان باید در کشور فراهم شود و اگر توان مقابله با تکنولوژی جدید را نداریم بایستی بدون مقاومت جوانمردانه عرصه را برای پیشرفت جوانان فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه باید از پتانسیل پارک علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان استفاده شود گفت: خوشبختانه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به یک برند ملی تبدیل شده است و این امر برای ما یک افتخار محسوب می شودو باید دانشگاه های دیگر نیز در این عرصه ورود کنند.

استاندار قزوین گفت: قزوین با داشتن مدیران خلاق و دانشگاه های آزاد اسلامی و بین المللی می تواند برند استقرار شرکت های دانش بنیان و ها ی تک باشد و ظرفیت استقرار واحدهای سنگین آلاینده را ندارد.