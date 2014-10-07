تلاش می کنیم ایران وارد بازارهای بین المللی نانو شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سرکار در حاشیه هفتمین جشنواره فناوری نانو در پاسخ به سوال خبرنگار مهر با این مضمون که در چه زمانی شاهد اتفاق بزرگی در حوزه فناوری نانو هستیم در جمع خبرنگاران گفت: تلاش و برنامه ریزی هایی در این زمینه صورت گرفته اما باید شرایط لازم در خصوص کشش بازار داخل برای محصولات با فناوری بالا ایجاد شود.

وی با بیان اینکه یکی از زمینه های تمرکز ما در کشش بازار داخل محصولات های تک است، گفت: یکی از زمینه های رسوخ، فناوری نانو در صنایع موجود است که تاکنون متاسفانه تعداد محدودی از این شرایط ظرفیت کشش فناوری پیشرفته را دارد.

سرکار عنوان کرد: ایران یکی از کشورهایی است که توانسته فناوری نانو را وارد محصولات مرسوم کند و این محصولات را با این فناوری نوظهور ارتقا بدهد.

وی درخصوص ورود ایران به بازارهای بین المللی توضیح داد و گفت: بر آنیم تا شرایط لازم را به وجود بیاوریم تا به بازارهای بین المللی ورود پیدا کنیم که این نیازمند زنجیره ای از اقدامات است که باید در کشور ایجاد شود.

دبیر ستاد نانوفناوری خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین فعالیت های ما در این زمینه این است که کشورهای جهان ایران را در حوزه های تکنولوژی به رسمیت بشناسد که لازمه آن ایجاد مانورهای تکنولوژیک و مقتدرانه در کشور است.

وی با بیان اینکه با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری زیرساخت هایی برای پیشرفت در این زمینه صورت گرفته است توضیح داد و گفت: اکنون کریدر صادرات محصولات های تک ایجاد شده که در حوزه خدمات فناوری تا بازار ستاد نانو پیشرو بوده است.

دبیر ستاد فناوری نانو در ادامه توضیح داد: معاونت علمی این رسالت را به این ستاد داده است تا از توانمندسازی شرکت ها در خصوص ثبت پتنت گرفتن اقداماتی انجام داده است.

وی عنوان کرد: اکنون صد شرکت محصولات خود را در این نمایشگاه حضور داده اند که به دلیل محدودیت ها نتوانسته ایم تمام شرکت هایی که در زمینه نانو فعالیت می کنند در این نمایشگاه ارائه بدهیم.

سرکار با بیان اینکه تعداد، کیفیت محصولات در سه سال پیش پایین بوده است، گفت: در جشنواره فناوری نانو در سال های گذشته شرکت ها با حداکثر دو محصول شرکت داشتند که اکنون همین شرکت ها با هشت محصول حضور دارند.

وی درخصوص صادرات محصولاتی که در این جشنواره شرکت دارند، گفت: از سفرای تاجیکستان، اروگوئه و آذربایجان در این جشنواره حضور دارند که تاکنون تفاهم نامه هایی نیز بسته شده که در پایان روز جشنواره آمارها در این خصوص اعلام می شود.

وی عنوان کرد: سال گذشته با چهار و 580 مقاله رتبه هشتم در دنیا و امسال رتبه هفتم را ایران به خود اختصاص داده است.