آغاز گازرسانی به روستاهای توابع جزیره اسلامی از اوایل دی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علیخانی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح سنگفرش و اصلاح معابر روستایی گمیچی شهرستان اسکو و تحویل 192 هزارمین سند مالکیت روستایی آذربایجان شرقی که به مناسبت گرامیداشت روز ملی روستا در روستای گمیچی برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: فاز نخست طرح هادی در این روستا اجرا شده است و مردم نیز باید برای نگهداری اقدامات این طرح به خصوص سنگفرش های معابر تلاش کنند.

وی با اشاره به اجرای زمان فاز دو طرح هادی در روستای گمیچی افزود: با همکاری مردم این روستا فاز دوم این طرح در روستای گمیچی در اسرع زمان اجرا خواهد شد.

فرماندار شهرستان اسکو همچنین در ادامه از گازرسانی شرکت گاز به روستای گمیچی خبر داد و افزود: قرار است تا اوایل دی ماه امسال این روستا به همراه تعداد دیگری از روستاهای تابع جزیره اسلامی از نعمت گاز بهره مند شوند.

علیخانی نبود اشتغال را یکی از مهم ترین مشکلات جوانان روستای گمیچی دانست و افزود: برای اشتغال جوانان قرار است تا مبلغ یکهزار میلیون ریال وام برای حمایت از اشتغال جوانان روستاها اختصاص یابد.

در پایان این مراسم به تعدادی از روستاییان سند مالکیت روستایی اعطا شد.