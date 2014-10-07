هنرمند اگر به زبان مردم دست یابد رسالتش را درست انجام داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری پنجمین دوسالانه نقاشی دامون فر، صبح سه شنبه پانزدهم مهرماه با حضور سیف الله پویا راد مدیر دو سالانه دامون فر و آیدین آغاشلو رییس شورای داوران این دوره در گالری پردیس ملت برگزار شد.



در آغاز این نشست، سیف الله پویا راد مدیر دوسالانه نقاشی دامون فر با ابراز خرسندی از 5 سالگی جشنواره دامون فر گفت: ديگر بعد از گذشت 10سال بر همه ثابت شده است، دامون فر تنها و تنها به حمايت خيرخواهانه از نسل جوان هنرى كشور همت گماشته و هيچ هدفى غير از معرفى استعدادهاى جوان ندارد. انتخاب رده سنى زير ٢٥ سال نيز به همين سبب بود، حالا از برگزيدگان دوره هاى قبل بپرسيد خواهند گفت بلافاصله بعد از دامون فر، ده ها گالرى سراغ آنان را گرفته است.



پوياراد یادآور شد: يكى از ويژگى هاى دامون فر بدون ترديد همواره شوراى داورى آن بوده است كه فهرستى بلند بالا از مفاخر هنرى ايران است، اتفاقاً چراغ اول اين راه را خود استاد آيدين آغداشلو روشن کرد كه سال ٨٥ و در روزگارى كه فضايى براى حضور بخش خصوصى در هنر مهيا نبود، قبول زحمت كرد و رييس شوراى داورى دامون فر شد و از آن پس استادان بزرگ مثل سيد محمد احصايى ، حسين خسروجردى ، فرح اصولى ، فرشيد مثقالى ، محمد ابراهيم جعفرى و ده ها نام پرآوازه ديگر به دامون فر كمك كردند تا هنرمند جوان باورى و روند حمايت از نسل نوين هنرى ايران را تثبيت کنیم.

آیدین آغداشلو رییس شورای داوران پنجمین دوره دو سالانه نقاشی دامون فر هم در سخنانی گفت: همکاری موسسات غیر دولتی با برنامه ریزی های فرهنگی مسئله مهمی است، من همیشه فکر کردم که این جشنواره ها و موسسات حرکت هایی انجام می دهند که خیر فرهنگی در آن است و براى دولت یک صدای همراه است.



وی افزود: برپایی هر جشنواره ای با هر کیفیتی مطلوب است حال این بستگی به نوع سلیقه و نگرش دست اندرکاران دارد. کاستی ها در همه جا وجود دارد. همیشه مسائل فرهنگی هنری بخاطر ناآشنایی عموم مردم امری تفننی و فردی تلقی می شد اما امروزه من خوشحال هستم که کسی دیگر احساس خجالت نمی کند که شغل اصلی اش هنر است. در این روند دستگاه ها می آموزند، جشنواره ها می آموزند و کار بهتر و بهتر می شود. من صحبتم را با تجلیل امید شروع کردم و دوست دارم همین طور به پایان برسانم. تلخی و نومیدی را نمی خواهم ببینم و به خط و خط کشی معتقد نیستم.



در ادامه آیدین آغداشلو رییس شورای داوران پنجمین دوره دوسالانه دامون فر درباره این جشنواره بیان کرد: برگزاری جشنواره هایی نظیر دوسالانه نقاشی دامون فر خبر بسیار خوبی است. سالهاست با جشنواره دامون فر همکاری دارم و در نخستین دوره اش به عنوان رييس داورى حضور داشتم و سعی کردم هر چه از دستم بر می آید انجام دهم. در این سالها شاهد بودم که چه جوانان با استعدادی داریم و شوق و امید زیادی میان جوانان وجود دارد. این همه اشتیاق باورکردنی نيست و خوشحالم دامون فر براى زير ٢٥ ساله هاى ايران رويداد حرفه اى برگزار مى كند.



آغداشلو در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره محورهای خاص تعیین شده برای آثار رسیده به دبیرخانه پنجمین دوسالانه نقاشی دامون فر توضیح داد: تمامی آثار رسیده به دبیرخانه را رصد کردم و دغدغه جوانان زیر 25 سال ایران را گسترده تر از تم موضوعی و محور خاص می دانم. به عقیده من هنرمند بزرگ خود تبدیل به زبان دنیا و جامعه ای که در آن زندگی می کند می شود. هنرمندان اگر کارشان را درست انجام دهند و صادق باشند و بتوانند به زبان مردم دست پیدا کنند آن وقت رسالت خود را انجام داده اند.



سيف الله پوياراد هم در پاسخ خبرنگاران درباره شمار شركت كنندگان در اين رويداد گفت: پس از انتشار فراخوان حدود ١٢٣٠ هنرمند حدود ٢٩٠٠ اثر براى ما كار فرستادند، تقريباً از ٢٤ استان كشور اثر هنرى براى ما رسيده است.

وى تاكيد كرد: من از رشد نگاه نقاشانه جوانان هنرمندمان مى بالم ، بديهى است ايران در منطقه خاورميانه و حتى بسيارى كشورهاى اروپايى و آمريكايى ، سرشار از استعداد ناب است، اين تعداد هنرمند در هيچ كشور همسايه ما وجود ندارد و اين سرمايه بزرگی است ک بايد اين سرمايه بروز يابد. دولت به تنهايى امكان سرمايه گذارى و پاسخگويى به اين خيل مشتاق را ندارد لذا بايد مثل همه كشورهاى پيشرفته ، زمينه حضور پررنگ بخش خصوصى را در هنر فراهم كرد تا اين سرمايه بزرگ هنرى شكل عملى به خود گيرد.

دوسالانه نقاشی دامون فر عصر جمعه 18 مهر ماه 93 در گالری پردیس ملت آغاز به کار می کند و دوم آبان ماه با برپايى اختتاميه و معرفى برگزيدگانش به كار خود پايان مى دهد.



