احیای مدیریت مصرف اولویت قرار گیرد/ محدودیت منابع آبی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر مجید عبدالهی بعداز ظهر سه شنبه در مراسم و تودیع و معارفه رئیس آبفار نکا تغیییر و تحول در روزمره را لازمه حرکت و پویایی هر سازمانی دانست و بیان داشت: جهت ایده های جدید ، رفع مشکلات و همچنین تغییرات در هر سازمانی استفاده از پتانسیل های پویا در استان امری ضروری است.

وی با اشاره فلسفه اصلی تغییر مدیران افزود: با بهره گیری بهینه از توانمندی ها ، ظرفیت ها و پتانسیل ها می توانیم خدمات رسانی مصمم تری را برای مردم عرضه بداریم.

مدیر عامل آبفار مازندران ، آبرسانی ،توسعه و بازسازی را از جمله اقداماتی که درجهت رضایتمندی مردم باید عملی شود درغیر اینصورت کارنامه بدی برای کارکنان و دولتمردان رقم می زنیم.

عبداللهی با اشاره به منابع محدود آبی دراستان مازندران گفت: منابع آبی به ما ارث نرسیده بلکه امانتی در دست ما برای آیندگان است و لذا باید در این امور با مصرف بهینه و مدیریت صحیح می توان از بحران کم آبی جلوگیری کرد.

وی همچنین با تاکید بر فرهنگ مدیریت مصرف در جامعه اذعان داشت: متاسفانه فرهنگ مصرف بهنیه و مدیریت آن که از دوران گذشته در جامعه وجود داشته اکنون به فراموشی سپرده شده است و لذا ما باید با تقویت این فرهنگ در جهت احیای منابع آبی تلاش کنیم.

مدیر عامل آبفار مازندران همچنین به مصرف روزانه آب در استان اشاره کرد و یادآور شد: مصرف هر نفر در شبانه روز بیش از 250 لیتر در کشور است و این آمار در کشورهای پیشرفته بین 130 تا 150 لیتر در شبانه روز است.

عبدالهی افزود: دغدغه همه کارکنان ما خدمت رسانی است و در این راستا همه ما باید با تکریم ارباب رجوع در جهت خدمت رسانی بهتر به مردم و به خصوص مردم مناطق محروم و روستایی گام برداریم.

فرماندار نکا نیز در این مراسم ضمن بیان اینکه مردم ولی نعمتان این انقلاب هستند گفت: متاسفانه در طول 35 سال گذشته این انقلاب خدمات مناسبی علی رغم همه تلاش های انجام شده به برخی از مناطق ارائه نشده که باید در این راستا تلاش مضاعف انجام شود تا همه مردم از خدمات مناسب برخوردار شوند.

رحیم قاسمی طوسی بیان داشت: براساس آمار اعلام شده 45 درصد جمعیت مازنداران متعلق به روستاها است و در همین زمینه نیز پتانسیل و ظرفیت های فراوانی وجود دارد که باید با جذب اعتبارات مناسب موجب شکوفایی در روستاها شویم.

وی افزود: در این دولت سنگرهای متعددی به هر یک از مدیران سپرده شد لذا در این راستا رضایت مندی مردم بعنوان اصل اساس مدیران مورد توجه قرار گیرد و از هرگونه تفکرات سیاسی بپرهیزند چرا که سلایق در نظام فراوان می باشد و نگرش ما باید نگرش براساس خدمت رسانی باشد.

گفتنی است در پایان این مراسم، با قدردانی از مصطفی زمانی مدیر آبفار گذشته نکا سید مظاهرحسینی بعنوان مدیر جدید آبفار این شهرستان معرفی شد.