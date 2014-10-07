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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۵۲

شریفی در گفتگو با مهر:

مردم و رسانه‌های قم از تیم فوتسال ماهان حمایت کنند

مردم و رسانه‌های قم از تیم فوتسال ماهان حمایت کنند

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل باشگاه ماهان تندیس قم با بیان این که بازیکنان ما با زیارت عاشورا به میدان می‌روند، گفت: مردم و رسانه‌های قم از ماهان حمایت کنند زیرا این تیم متعلق به مردم است.

ناصر شریفی در گفتگو با مهر، درباره حضور تیم ماهان تندیس قم در صدر جدول لیگ برتر فوتسال کشور اظهار داشت: هر بازی برای ماهان تندیس یک فینال است و نمی‌توانیم از حالا ادعا کنیم که مدعی کسب قهرمانی هستیم و برای موفقیت در پایان فصل بازی به بازی پیش می رویم.

وی گفت: موفقیت‌های ماهان تندیس را پیش بینی کرده بودیم و بر همین اساس به بازیکنانی که درخواست جدایی از باشگاه را داشتند اجازه خروج دادیم و رو به جوانگرایی و پشتوانه سازی برای سال های آینده آوردیم.

مدیر عامل باشگاه ماهان تندیس افزود: بازیکنان ماهان تندیس تلاش خود را انجام می دهند و بر خدا توکل می کنند و حتی بازیکنان ما پس از زیارت عاشورا به زمین می روند و در میدان هم خدا به ما کمک می‌کند.

شریفی بیان داشت: نقش بازیکنان جوان در ترکیب ماهان تندیس غیر قابل انکار است و بیشتر گل های ما را در بازی های اخیر بازیکنان جوان ما به ثمر رساندند به طوری که غیر از یکی دو بازیکن ، سایر مهره های ماهان تندیس در یک سطح قرار دارند و این برای ماهان یک حسن است.

وی تصریح کرد: خود را مدعی قهرمانی نمی‌دانیم و نمی‌توانیم تیم خاصی را رقیب خود بدانیم زیرا تقریبا همه تیم‌ها از توانایی بالایی برخوردارند و همه برای قهرمانی آمده اند و باید در مورد قهرمانی در پایان فصل صحبت کنیم.

پیشکسوت فوتسال قم گفت: نباید اجازه دهیم غرور کاذب در ماهان تندیس رخنه کند و علاوه بر غرور کاذب باید با حاشیه ها هم مبارزه کنیم ضمن این که امیدواریم مردم و رسانه های قم از ماهان حمایت کنند زیرا این تیم متعلق به مردم است.

مدیر عامل ماهان تندیس در مورد وضعیت پرداخت مبالغ قرارداد این تیم خاطرنشان کرد: مبلغ قرارداد فصل گذشته با بازیکنان تسویه شده و چک 50 درصد قراردادهای امسال نیز تحویل بازیکنان شده است و پاداش بازیکنان نیز به آن‌ها پرداخت می‌شود.

 

کد مطلب 2384981

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