ناصر شریفی در گفتگو با مهر، درباره حضور تیم ماهان تندیس قم در صدر جدول لیگ برتر فوتسال کشور اظهار داشت: هر بازی برای ماهان تندیس یک فینال است و نمی‌توانیم از حالا ادعا کنیم که مدعی کسب قهرمانی هستیم و برای موفقیت در پایان فصل بازی به بازی پیش می رویم.

وی گفت: موفقیت‌های ماهان تندیس را پیش بینی کرده بودیم و بر همین اساس به بازیکنانی که درخواست جدایی از باشگاه را داشتند اجازه خروج دادیم و رو به جوانگرایی و پشتوانه سازی برای سال های آینده آوردیم.

مدیر عامل باشگاه ماهان تندیس افزود: بازیکنان ماهان تندیس تلاش خود را انجام می دهند و بر خدا توکل می کنند و حتی بازیکنان ما پس از زیارت عاشورا به زمین می روند و در میدان هم خدا به ما کمک می‌کند.

شریفی بیان داشت: نقش بازیکنان جوان در ترکیب ماهان تندیس غیر قابل انکار است و بیشتر گل های ما را در بازی های اخیر بازیکنان جوان ما به ثمر رساندند به طوری که غیر از یکی دو بازیکن ، سایر مهره های ماهان تندیس در یک سطح قرار دارند و این برای ماهان یک حسن است.

وی تصریح کرد: خود را مدعی قهرمانی نمی‌دانیم و نمی‌توانیم تیم خاصی را رقیب خود بدانیم زیرا تقریبا همه تیم‌ها از توانایی بالایی برخوردارند و همه برای قهرمانی آمده اند و باید در مورد قهرمانی در پایان فصل صحبت کنیم.

پیشکسوت فوتسال قم گفت: نباید اجازه دهیم غرور کاذب در ماهان تندیس رخنه کند و علاوه بر غرور کاذب باید با حاشیه ها هم مبارزه کنیم ضمن این که امیدواریم مردم و رسانه های قم از ماهان حمایت کنند زیرا این تیم متعلق به مردم است.

مدیر عامل ماهان تندیس در مورد وضعیت پرداخت مبالغ قرارداد این تیم خاطرنشان کرد: مبلغ قرارداد فصل گذشته با بازیکنان تسویه شده و چک 50 درصد قراردادهای امسال نیز تحویل بازیکنان شده است و پاداش بازیکنان نیز به آن‌ها پرداخت می‌شود.