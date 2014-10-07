به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر سه‌شنبه در نشست کارگروه فرهنگی اجتماعی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر هر چند از نظر جمعیتی از استان‌های کوچک کشر است ولی به دلیل موقعیت ویژه خود و همچنین اجرای طرح‌های اقتصادی و صنعتی بزرگ در استان، شاهد بروز پدیده‌های احتماعی در استان هستیم.

وی اضافه کرد: در شهرستان عسلویه به عنوان پایتخت اقتصادی و انرژی کشور شاهد اجرای طرح‌های بزرگی هستیم و گروه‌های مختلف کاری در این منطقه به دور از خانواده هود مشغول به فعالیت هستند که این موضوع آسیب‌هایی را ایجاد می‌کند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه برخورداری از 900 کیلومترمرز ابی هم فرصت است و هم یک تهدید، اذعان داشت: در استان بوشهر برخی از آسیب‌ها نگران کننده است که باید برای رفع این مشکلات و معضلات شاهد اتخاذ راهکارهای مناسبی باشیم.

لزوم راه‌اندازی کلینیک تخصصی مشاوره قبل از ازدواج در استان بوشهر

وی تصریح کرد: راه اندازی کلینیک تخصصی مشاوره قبل از ازدواج در می‌تواند نقش بسیار مهمی در پیشگیری از مشکلات اجتماعی کنونی در استان باشد که باید در این زمینه تلاش شود.

سالاری با تقدیر از خدمات مناسب بهزیستی به افراد معلول، تاکید کرد: استان بوشهر یک استان جوان در سطح کشور است و دومین استان کشور در این زمینه است که این موضوع یک فرصت برای استان است.

وی با اشاره به اینکه روستاهای بوشهر رتبه نخست کشور در کاربری اینترنت را دارند، افزود: ضریب استفاده از اینترنت در استان بوشهر بالا است و این موضوع بیانگر استفاده بالای مردم استان از فناوری های روز است.

استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم ارائه راه‌کارهای مناسب برای ارتقای سلامت در سطح استان بوشهر، اذعان داشت: استفاده از توان سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه بسیار مهم است.