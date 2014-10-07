  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۳۴

صنایع دستی زندانیان در باغ موزه قصر / فروش هنرهای دستی به نفع خانواده زندانیان

تفاهمنامه ای بین باغ موزه قصر و بنیاد تعاون زندانیان کشور بسته شده است تا زندانیان بتوانند صنایع دستی خود را در این موزه به معرض نمایش و فروش بگذارند و درآمد حاصل از فروش این محصولات نیز به خانواده های آنها می رسد.

محمدرضا سعیدی، مدیر باغ‌موزه قصر به خبرنگار مهر گفت: باغ موزه قصر با بنیاد تعاون زندانیان کشور تفاهمنامه ای امضا کرده است که براساس آن، صنایع دستی تهیه شده توسط زندانیان در باغ موزه قصر به نمایش گذاشته می شود و عواید حاصل از فروش  این صنایع دستی به خانواده زندانیان می رسد.

وی ادامه داد: دو غرفه برای نمایش و فروش صنایع دستی زندانیان در باغ موزه قصر برپا شده است و بازدیدکنندگان می توانند همه روزه از این غرفه ها دیدن کنند.

زندان قصر اولین زندان متمرکز تهران بود. این زندان هم اینک تعطیل شده و به عنوان باغ موزه قصر مورد بازدید عموم است.

کد مطلب 2384984

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها