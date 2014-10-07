صنایع دستی زندانیان در باغ موزه قصر / فروش هنرهای دستی به نفع خانواده زندانیان

محمدرضا سعیدی، مدیر باغ‌موزه قصر به خبرنگار مهر گفت: باغ موزه قصر با بنیاد تعاون زندانیان کشور تفاهمنامه ای امضا کرده است که براساس آن، صنایع دستی تهیه شده توسط زندانیان در باغ موزه قصر به نمایش گذاشته می شود و عواید حاصل از فروش این صنایع دستی به خانواده زندانیان می رسد.

وی ادامه داد: دو غرفه برای نمایش و فروش صنایع دستی زندانیان در باغ موزه قصر برپا شده است و بازدیدکنندگان می توانند همه روزه از این غرفه ها دیدن کنند.

زندان قصر اولین زندان متمرکز تهران بود. این زندان هم اینک تعطیل شده و به عنوان باغ موزه قصر مورد بازدید عموم است.