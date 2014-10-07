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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۳۵

«آوایی که عتیقه شد» سراغ خسرو سینایی رفت

«آوایی که عتیقه شد» سراغ خسرو سینایی رفت

فیلم مستند «آوایی که عتیقه شد» ساخته روناک جعفری شنبه 19 مهرماه در خانه سینما به نمایش در خواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «آوایی که عتیقه شد» در 60 دقیقه درباره زندگی و آثار خسرو سینایی فیلمساز کشور است و با حضور افرادی چون منوچهر طیاب، حمید فرخ نژاد، مهدی احمدی، محمدابراهیم جعفری(نقاش) و افراد مشهور دیگر ساخته شده است.

این مستند با جلسه نقد و بررسی با حضور خسرو سینایی شنبه 19 مهر ساعت 11:30 در خانه سینما به آدرس خیابان بهار جنوبی، کوچه سمنان، پلاک 26، به نمایش در خواهد آمد.

هفته فیلم مستند از صبح روز دوشنبه 14 مهر در خانه سینما آغاز شده است.

ورود برای عموم علاقمندان به این جلسه آزاد و رایگان است.

کد مطلب 2384985

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