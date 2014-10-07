به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون جانبازان و معلولان، علی اصغر هادی زاده، دبیر ستاد هفته پارالمپیک با اعلام این خبر گفت: همان طور که از قبل اعلام شده، اولین روز هفته پارالمپیک، روز "پارالمپیک و بیعت با شهدا و امام شهدا" نامگذاری شده و به همین مناسبت، ملی پوشان جانباز و معلول کاروان غدیر، روز جمعه با حضور در یادمان شهدای بهشت زهرا و نیز مرقد مطهر حضرت امام ( ره) با آرمان‎های امام و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی تجدید بیعت می کنند.

وی اعلام کرد: ملی پوشان کاروان غدیر با حضور در حرم مطهر امام، با نوه گرامی ایشان حجت الاسلام والمسملین سید حسن خمینی ، ملاقات کرده و از رهنمودهای ایشان استفاده می‎کنند.

هادی زاده افزود: هدف از برگزاری این برنامه این بود که هفته پارالمپیک با معنویت و یاد و خاطره شهدا و امام آغاز شود و از برکت آن بهره مند باشیم.

دبیر ستاد هفته پارالمپیک در پایان گفت: این برنامه در سایر استان‌های کشور نیز برگزار می‎شود و ورزشکاران جانباز و معلول با حضور در گلزار شهدای سراسر کشور، یاد و خاطره آنها را گرامی می‌دارند.

هفته پارالمپیک از روز جمعه 18 مهر آغاز شده و تا 24 مهر در جریان خواهد بود.

