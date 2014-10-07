بانوی سنگین وزن ایرانی به زیارت حرم امام رضا(ع) رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آمبولانس و پرسنل سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان تهران برای اعزام بانوی سنگین وزن ایرانی به مشهد مقدس در خیابان امام خمینی (ره) حاضر بودند، برای ملاقات با سودابه هوش‌دار اخلاصی به منزل ایشان رفتیم، از خوشحالی زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) در پوست خود نمی گنجید و اشک شوق امانش را بریده بود.

بانوی سنگین وزن ایرانی صحبت هایش را با خاطره بازنشته شدنش در آموزش و پرورش آغاز کرد؛۳۰ سال آموزگار پایه اول ابتدایی در آموزش و پرورش بودم و در سال ۸۲ بازنشسته شدم ، بیماری ام از همان سال آغاز شد و پا درد امانم را برید، به پزشکان بسیاری مراجعه کردم و بر اثر وجود مشکلات مالی قادر به درمان بیماری ام نبوده و هرروز بیشتر از گذشته با آن دست به گریبان بودم و پاهایم روز به روز متورم تر می شد تا اینکه تشخیص نادرست پزشک منجر به قطع پای راستم از بالای زانو شد، قرار بود پای چپم هم قطع شود اما لطف خداوند شامل حالم شد و نقص عضوم در حد همان قطع شدن پای چپ باقی ماند.

اخلاصی از برخی رسانه ها و جرایدی که وی را مضحکه قرار دادند و به سخره گرفتند، ناراضی بود و گفت: این کار برخی از رسانه ها قلب مرا شکست و روحم را جریحه دار کرد، اما از اینکه به آرزوی قلبی ام می رسم خدا را شاکرم چرا که هوای امام رضا به مشامم برسد حالم خوب می شود.

این بانوی سختی کشیده روزگار در خصوص آشنایی خود با جمعیت هلال احمر اینطور گفت: زمانی که قرار بود از منزل قدیمی ام اسباب کشی کنم به خاطر وزن بالایی که داشتم و اینکه توانایی مالی برای استفاده از آمبولانس خصوصی را نداشتم، با سازمانهای امدادی تماس گرفتم که اورژانس و جمعیت هلال احمر برای جابه جایی از منزل قدیمی به کمکم آمدند و مرا به منزل جدیدم منتقل کردند. البته در مصاحبه ای که با روزنامه شهروند داشتم از آرزوی زیارت حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) با آنها سخن گفتم و امروز با کمک و مساعدت جمعیت هلال احمر به آرزوی دلم می رسم و از امام رضا (ع) شفای تمامی بیماران و همین طور خودم را خواستارم تا دوباره بتوانم همان آموزگار پایه اول دبستان باشم.

در ادامه غلامرضا گنج آبادی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران نیز در خصوص اعزام این بانو برای زیارت حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) نیز گفت: پس از درج مصاحبه او که آرزوی زیارت در دل داشت، جمعیت هلال احمر مقدمات سفر وی را فراهم کرد و برای اعزام سودابه هوش‌دار اخلاصی ۱۵ امدادگر جمعیت هلال احمر و یک دستگاه آمبولانس آی سی یو وی را تا مشهد مقدس همراهی می کنند.

وی تصریح کرد: برای سهولت در سفر و رفاه آنها تمامی پایگاههای امداد و نجات جاده ای تا مشهد مقدس هماهنگ شده تا در صورت نیاز همکاریهای لازم را داشته باشند.

با مشارکت و همراهی امدادگران جمعیت هلال احمر سودابه هوش‌دار اخلاصی با استفاده از ویلچر از منزل خود خارج شد و برای اعزام به مشهد مقدس در داخل آمبولانس جای گرفت.