ایران تنها کشور اسلامی است که قدرت معنوی و مادی در برابر ابرقدرت مادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز دوشنبه مورخ 14 مهر 93، رایزنی فرهنگی در اندونزی، با عالم ذی نفوذ دینی اندونزی و مدیر رادیو الاتفاقیه کیایی، مدرک قاری که به تازگی از سفر به ایران بازگشت، مصاحبه ای ترتیب داد که در ذیل به استحضار می رسد.

*لطفاً، خودتان را معرفی کنید؟

بنده مدرک قاری هستم که علاوه بر فعالیت های دینی در مناطق اندونزی، مدیریت رادیو الاتفاقیه را به عهده دارم و نیز حورزه علمیه بزرگی با همین نام با تحصیل سه هزار و پانصد طلبه در اختیار بنده است که دانش پژوهان ما تا قبل از ورود به دانشگاه در آن اشتغال به تحصیل دارند.

*ظاهراً سفری به ایران داشته اید؛ این سفر به چه منظور انجام گرفت؟

بله! یک ماه قبل رایزن فرهنگی ایران در اندونزی تماسی با اینجانب گرفت و برای سفر به کشور بزرگ ایران مرا دعوت کرد. این یک اتفاق مبارکی بود که هرگز فراموش شدنی نیست.

*ایران را چطور دیدید؟

برخلاف تبلیغات وسیع علیه ایران، من با چشم خود خلوص نیت را در میان مسؤولان ایرانی به خصوص مراجع تقلید در قم دیده ام. جمهوری اسلامی ایران هم به وحدت واقعی میان مسلمین می اندیشد و هم به پیشرفت خود و برای پیشرفت جهان اسلام هم دغدغه خالصانه دارد و دین رحمۀً للعالمین را به گونه ای در کشورش جا انداخته که قابل معرفی به جهانیان است. من معتقدم جمهوری اسلامی ایران همانند لوکوموتیو است که محرک همه واگن های جهان اسلام است.

*مذهب تشیع را در ایران چطور دیدید؟

من شیعه نیستم اما هیچ احساس دوگانگی با برادران ایرانی احساس نکردم. زیارت حضرت رضا فرزند نبی اسلام برای من بسیار جذاب بود و علاقه قلبی به آن امام پیدا کردم. من مایلم بیشتر درباره تشیع بدانم تا ابهامات اندونزیایی ها را پاسخ بدهم. دوست دارم چند ماهی در ایران حضور داشته باشم و به آموختن بپردازم. این را به عنوان وظیفه دینی تلقی می کنم تا مبادا انسان های جاهل این کشور بزرگ و عزیز را مورد خشم خود قرار دهند.

*چند نفر همراه شما در سفر به ایران حضور داشتند و چه نهادهایی در ایران میزبان شما بود؟

ما هفت نفر از شخصیت های اندونزیایی در این سفر که از 23 سپتامبر (اول مهر) به مدت یک هفته به طول انجامید، حضور داشتیم و به حدی با دوستان مأنوس شدیم که لجنه هفت نفری حامیان جمهوری اسلامی ایران را تشکیل دادیم و میزبان ما پژوهشگاه مطالعات تقریبی وابسته به مجمع التقریب بین المذاهب بوده است که همینجا لازم است از آیت الله اراکی و نیز جناب پروفسور مختاری تشکر نمایم.

*برنامه های شما در ایران چگونه بود؟

الحمدلله برنامه های بسیار خوبی تنظیم شد. دیدار با مراجع بزرگ دینی در قم و بعضی از شخصیت ها برای من بسیار جذاب بود. با دانشگاه های مختلف دیدار کردیم و چندین MoU)تفاهم نامه) میان ما و ایران منعقد شد. دیدار از حرم حضرت معصومه برای من معنوی و روحانی بود و به خصوص مشهد که دنیایی از عشق و معنویت است ، برای من جذاب بود. نمی توان اوج لذت روحانی را در این سفر با کلمات بیان کرد. باید حس کرد. زهد، علم و مدیریت در مسؤولان ایرانی مرا مجذوب خود کرد.

*در خصوص ارتباطات دینی فرهنگی ایران و اندونزی چه نظری دارید؟

ایران تنها کشور اسلامی در جهان است که قدرت معنوی و مادی در برابر ابرقدرت مادی دارد. این برای ما الگو است. اندونزی بزرگترین کشور اسلامی است که نخبگان آن مایل به ارتباطات علمی و دینی با ایران هستند. من آمادگی دارم بلندگوی ایران اسلامی در اندونزی باشم. ما باید بفهمانیم مردم اندونزی را که از ایران هراسی گول نخورند. باید با مراودات علمی و دینی میان نخبگان ایرانی و اندونزیایی این فاصله را از بین ببریم. ایران خصوصیتی دارد که همان روحیه انقلابی به رهبری آیت الله علی خامنه ای است و این یک موهبتی است که وهابی ها از این هراس دارند. من معتقدم بزرگان اندونزی علاوه بر روابط فرهنگی، دینی باید روابط اقتصادی هم با کشور بزرگ ایران داشته باشند.

*در پایان اگر نکته ای پایانی دارید بفرمایید!

ایران در 35 سال پس از انقلاب به علوم بومی با نگاه اسلامی دست یافته است که شایسته است این علوم در رشته های مختلف علوم انسانی و غیر انسانی به اندونزی منتقل گردد تا نخبگان دانشگاهی و دینی از آن بهره مند شوند.

*از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید متشکریم.

من هم از سفارت ایران و رایزنی فرهنگی که ما را مورد محبت خویش قرار دادند تشکر می کنم.