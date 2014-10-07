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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۳۵

کاهش 5 درجه ای دمای پایتخت/ ریزش تگرگ در شمال کشور

کاهش 5 درجه ای دمای پایتخت/ ریزش تگرگ در شمال کشور

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به کاهش 5 درجه ای دمای پایتخت طی 24 ساعت آینده از ریزش تگرگ در شمال کشور خبر داد.

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طی  دو روز آینده در استان های واقع در نوار شمالی کشور و دامنه های  البرز کاهش نسبی دما، ابرناکی، بارش باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد و در مناطق مستعد ریزش تگرگ پیش بینی می شود.

به گفته وی، پنجشنبه در برخی مناطق شمال غرب و سواحل غربی دریای خزر رگبار و رعد و برق پراکنده پیش بینی می شود.

وظیفه اظهار داشت: همچنین طی سه روز آینده در مناطقی از جنوب و جنوب شرق کشور ، به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، ابرناکی، رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: در روز های سه شنبه و چهارشنبه دریای خزر و خلیج فارس مواج است .

وی افزود: از بعد از ظهر امروز وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در استان های تهران، البرز، قم، قزوین، سمنان، شمال اصفهان، شمال مرکزی و یزد پیش بینی می شود.

وظیفه یاد آور شد: فردا آسمان تهران نیمه ابری در پاره ای نقاط همراه با غبار محلی و در ارتفاعات با بارش پراکنده است . بیشینه دمای پایتخت با 5 درجه کاهش نسبت به امروز برار 22 درجه سانتیگراد و کمینه دما با یک درجه افزایش نسبت به امروز برابر 15 درجه سانتیگراد خواهد بود.

کد مطلب 2384991

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