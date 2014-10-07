قرارداد بخش نخست سد تنگ معشوره امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم اقبالمنش با بیان اینکه قرارداد منعقد شده مربوط به انجام زیرساخت بخش نخست طرح تنگ معشوره است گفت: این قرارداد مربوط به زیرساختهایی است که توسط قرارگاه خاتمالانبیاء در حال انجام است. احداث راههای دسترسی به کارگاه و آسفالت آنها، احداث راه جایگزین کارگاه که یک تونل 450 متری را نیز شامل میشود و احداث تونل انحراف به قطر 5.5 متر و طول 230 متر کارهایی است که در این قرارداد تعریف شدهاند.
وی افزود: براساس تصمیم دولت، طرح سد تنگ معشوره با بازنگری که در آن صورت خواهد گرفت تا از جمله خسارت مخزن به کمترین میزان ممکن کاهش یابد و مسائل زیست محیطی مورد توجه واقع شود، به اجرا درخواهد آمد.
مجری طرح سد تنگ معشوره تصریح کرد: با توجه به اینکه ممکن است سیمای طرح تغییر کند، مقرر شد تا تکمیل مطالعهها، بخش نخست کارهای زیرساختی که شامل موارد یادشده بود، در مرحله نخست به پیمانکار ابلاغ شود و پس از تکمیل مطالعههای بازنگری و مشخص شدن سیمای طرح جدید، بقیه عملیات به وسیله قرارداد دیگری به پیمانکار واگذار شود.
وی با اشاره به منابع تامین مالی طرح گفت: در موافقت نامه طرح تامین مالی طبق ماده 56 مقررات مالی دولت پیشبینی شده که بر اساس آن 35 درصد منابع مالی توسط پیمانکار و 65 درصد توسط کارفرما بر مبنای مجوز ابلاغی معاونت راهبردی ریاست جمهوری تامین خواهد شد که 10 درصد از 65 درصد سهم کارفرما از منابع عمومی تامین خواهد شد.
اقبال منش ادامه داد: در تامین منابع از سوی کارفرما، کارفرما میتواند تنها 10 درصد از 65 درصد ابلاغی را از منابع عمومی تخصیص دهد و مابقی آن باید از سایر منابعی که وزارت نیرو تعیین میکند، تامین شود.
وی افزود: مدت اجرای مرحله نخست زیرساختهای طرح سد تنگ معشوره 18 ماه در نظر گرفته شده و براساس آخرین نشستی که با مشاور طرح برگزار شد، قرار است تا پایان سال جاری سیمای جدید طرح مشخص شود.
سد تنگ معشوره در استان لرستان در موقعیت حدود 500 متر پایینتر از محل تلاقی دو شاخه تشکیل دهنده رود کشکان یعنی کاکارضا و چم ذکریا بر روی این رود ساخته میشود. ساختگاه سد در فاصله 90 کیلومتری غرب شهر خرمآباد در کوهدشت واقع شده است.
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