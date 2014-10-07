تعرفه خدمات حمل و نقل بار درون شهری تصویب شد/ بررسی تخلف در سازمان اتوبوسرانی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قدیری‌طرقی ظهر سه شنبه در سی و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: طی بررسی تفریغ بودجه سازمان اتوبوسرانی مشهد متوجه وجود برخی کوتاهی ها در زمینه آموزش کارکنان این سازمان شدیم که برخی از این رشته‌ها قانونی نبوده و خلاف دستگاه‌های اجرایی دولتی است.

وی گفت: در دو رشته NBA و DBA در سازمان اتوبوسرانی عده ای مشغول تحصیل هستند که حتی کمتر از پنج سال سابقه دارند و این در حالی است که طبق قانون شهرداری این سابقه باید بالای 15 سال باشد.

عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد اظهار کرد: برخی از کارکنان این سازمان که در مقطع دکترای کسب و کار، که نیازمند مصوبه شورای شهر بوده تحصیل کرده اند و رعایت این مصوبه را رعایت نکرده و از اعتبارات عمرانی برای هزینه این مدارک استفاده کرده اند افزایش حقوق آنها باید به شهرداری برگشت داده شود و به تخلفات در کمیته انضباطی شهرداری رسیدگی شود.

تقاضا برای برج‌سازی در مشهد بسیار بالاست

ابوالفضل انتظاری معاون اداری و مالی شهرداری مشهد نیز در ادامه سی و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد عنوان کرد: در سال‌های گذشته سیاست‌های تشویقی در خصوص ساخت‌وساز برای نجات از محدودیت‌های سطح شهر انجام داده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه در قسمت شمالی و شرقی کشش برای توسعه شهر وجود ندارد گفت: بخش جنوبی شهر دارای کوه است که به همین دلیل توسعه مشهد در قسمت غربی در توسعه است.

انتظاری افزود: هر چه شهر به صورت افقی توسعه یابد هزینه‌های آن نیز به دلیل افزایش خدمات شهری بیشتر خواهد شد.

تعرفه خدمات حمل و نقل بار درون شهری تصویب شد

بر اساس تعرفه خدمات حمل و نقل بار درون شهری که مورد تصویب اعضا شورا شهر قرار گرفت نرخ خدمات در شب از ساعت 22 الی 6 صبح، 25 درصد به نرخنامه اضافه می شود.

نرخ خدمات پیک موتوری ورودی تا نیم ساعت نخست 3 هزار و 500 تومان و بعد از آن هر 15 دقیقه هزار و 800 تومان تعیین شد.

همچنین نرخ خدمات پیکان وانت، مزدا، تویوتا و مشابه تا ظرفیت یک تن ساعت نخست 13 هزار تومان و بعد از آن ساعتی 11 هزار و 500 تومان تعیین شد.

نرخ وانت های با ظرفیت 2 تن همچون نیسان و مشابه آن نیز ساعت نخست 15 هزار و 500 تومان و بعد از آن ساعتی 13 هزار تومان تصویب شد و نرخ کامیون های 2.5 تن نیز در دو ساعت نخست 31 هزار و 500 و بعد از آن ساعتی 15 هزار و 500 تعیین شد.

نرخ خدمات خاور نیز دو ساعت نخست 36 هزار تومان و بعد از ساعتی 21 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شد و خدمات کامیون 911 و شاسی بلند سه ساعت نخست 72 هزار تومان و بعد از آن ساعتی 24 هزار تومان تعیین شد.

همچنین تفریغ بودجه پنج سازمان شهرداری مشهد بررسی شد.

بر این اساس در جلسه امروز تفریغ بودجه سال 1392 سازمان حمل و نقل و ترافیک و آتش نشانی مشهد مورد تصویب قرار گرفت. همچنین سازمان فضای سبز و پارک ها و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و نمایشگاه بین المللی مشهد نیز تفریغ بودجه انها در سال 1392 مورد بررسی تصویب قرار گرفت.

بزرگنمایی نقاط اختلاف در جامعه؛ مانع ایجاد وحدت می شود

در ابتدای این جلسه برزو دبیریان عضو شورای شهر مشهد در نطق پیش از دستور خود گفت: 25 نفر نیروی متدین، اصولگرا و ارزشمدار در شورای چهارم مشغول خدمت به مردم هستند که به‌طور طبیعی دارای سلایق مختلف و صاحب روش و متد متفاوت در اداره امور شورا با یکدیگر می‌باشند که مجموعه این سلایق را می‌توان در دو نوع نگاه دسته‌بندی کرد.

عضو شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه این دو نوع نگاه از روز اول انقلاب تاکنون در بدنه نظام و سازمان‌های مختلف از جمله در شوراهای اسلامی شهر عینیت داشته است گفت: نگاه اول، نگاهی خلوص‌مند است و این دسته از افراد نگاهی پیرایشی به آدم‌ها، جریانات و مدیران دارند، در رفتار و عمل نوعاً به انحراف‌ها و تخلف افراد توجه دارند و به دنبال نقاط ضعف‌ هستند و هرکسی را خودی نمی‌دانند، همچنین معتقدند تعدادی اندک آدم‌های پاک و اهل خلوص برای اداره امور کشور و سازمانه ها کفایت می‌کند.

وی نگاه دوم را وحدت‌گرایان دانست و گفت: این افراد آرایشی به آدم‌ها و جریانات درون سازمان‌ها و حتی جامعه می‌نگرند و در جستجوی رفتار و عمل دیگران به نقاط قوت توجه دارند و به دنبال نقاط اشتراک با دیگران هستند تا بتوانند یکی را به جمع خود جذب کنند.

عضو شورای شهر مشهد در خصوص اینکه گروهی اهل دفع و دیگری اهل جذب است گفت: قطعا بدون جاذبه و دافعه نمی‌شود جایی را سامان داد و سازمانی را اداره کرد.

دبیریان نتیجه این راهبرد را مردمی کردن نظام هر سازمان، هر اداره و هر جمع شورایی دانست و تاکید کرد: این امر سبب افزایش دوستان و عامل دوام و بقای نظام خواهد بود.

عضو شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه گرایش به وحدت کار سختی است گفت: آدم‌ها در وحدت است که کم‌رنگ می‌شوند، نه در تفرقه؛ به عکس در تفرقه و تکثر است که منیّت‌ها گل می‌کند، استبداد رأی به وجود می‌آید و همه چیز را برای خود می‌خواهند.

دبیریان اختلاف را امری طبیعی عنوان کرد و افزود: بزرگ‌نمایی نقاط اختلاف ضد وحدت است، ایجاد اختلاف نیاز به زحمت زیاد و برنامه‌ریزی ندارد، باید برای وحدت بیشتر برنامه‌ریزی کنیم. نداشتن خلوص و نرفتن به سوی وحدت، باعث ارضای منیّت برخی می‌شود و در نهایت حاشیه‌ای امن برای سودجویان، فرصت‌طلبان و تفرقه‌گران ایجاد می‌کنند و در نتیجه‌بازی در زمین معاند و مخالف نصیب ما می‌شود.