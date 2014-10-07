ارایه کارت ملی در زمان عرضه بلیت قطار اجباری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت حمل و نقل ریلی رجا اعلام کرد: ارائه‌‌ کارت ملی متقاضیان به هنگام خرید بلیت قطارهای مسافری برای ثبت کد ملی و تاریخ تولد افراد در داخل برگه‌های بلیت الزامی است.



این اقدام در راستای توزیع عادلانه بلیت، جلوگیری از ایجاد بازار سیاه و سوء استفاده احتمالی افراد سودجو صورت می‌گیرد. به دلیل ارتباط آنلاین با سایت ثبت احوال‌ در صورتی که مشخصات افراد در کارت ملی غیر واقعی و جعلی باشد، به طور خودکار از صدور بلیت جلوگیری خواهد شد.

