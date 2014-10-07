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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۳۰

ارایه کارت ملی در زمان عرضه بلیت قطار اجباری شد

ارایه کارت ملی در زمان عرضه بلیت قطار اجباری شد

به منظور جلوگیری از ایجاد بازار سیاه در فروش بلیت‌های قطار و توزیع عادلانه بلیت، عرضه‌ بلیت قطارهای مسافری فقط با ارائه‌ کارت ملی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت حمل و نقل ریلی رجا اعلام کرد: ارائه‌‌ کارت ملی متقاضیان به هنگام خرید بلیت قطارهای مسافری برای ثبت کد ملی و تاریخ تولد افراد در داخل برگه‌های بلیت الزامی است.

این اقدام در راستای توزیع عادلانه بلیت، جلوگیری از ایجاد بازار سیاه و سوء استفاده احتمالی افراد سودجو  صورت می‌گیرد. به دلیل ارتباط آنلاین با سایت ثبت احوال‌ در صورتی که مشخصات افراد در کارت ملی غیر واقعی و جعلی باشد، به طور خودکار از صدور بلیت جلوگیری خواهد شد.
 

کد مطلب 2384998

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