قالبهای سنتی در تبلیغ حفظ شود/ ترویج معارف نیازمند مدیریت جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان بابل افزود: قالبهای سنتی تبلیغ بهترين ظرفيت براي ايجاد اين بستر ايام شهادت اهل بيت (س) خصوصا ايام ماه محرم است .

امام جمعه بابل ضمن تبريک عيد ولايت ، امامت و تقدير از زحمات حجت الاسلام قاسميان و با تبريک به حجت الاسلام علي تبار اظهار داشت : در مراسم توديع و معارفه روساي ادارات تبليغات اسلامي مازندران مهم ترين مسئله موضوع اهميت تبليغات است و نقش و جايگاه اين امر خطير در حوزه دين نبايد مورد غفلت قرار گرفته شود .

وي ضمن قرائت آياتي از کلام الله مجيد در باب اهميت موضع تبليغ در قرآن افزود : مهم ترين رسالت نبي مکرم اسلام (ص) رساندن پيام خداوند به آحاد جامعه بود لذا بايد به اهميت و جايگاه تبليغ در قرآن پي برد .

حجت الاسلام روحاني ضمن اشاره به بيش از سه دهه فعاليت هاي خوب سازمان تبليغات اسلامي تاکيد کرد : دشمنان نظام اسلامي به درک اهميت و نقش کارکردهاي تبليغي براي ضربه زدن به دين مبين اسلام رسيده اند و از تمام ابزارهاي لازم براي رسيدن به مقاصد پليدشان استفاده مي کنند پس بايد مسئله تبليغات در حوزه دين بسيار جدي دنبال شود .

عضو شوراي فرهنگ عمومي شهرستان بابل با اشاره به حوزه هاي مديريت در تبليغات ديني تصريح کرد : مديران فرهنگي خصوصا مديران ادارت تبليغات اسلامي بايد راه هاي دست يابي به عناصر درست تبليغ و روش هاي صحيح در استفاده از تبليغات ديني را به خوبي بشناسند و با تکنولوژي روز ، خود را براي مقابله با جنگ نرم دشمن آماده کنند .

در ادامه حجت الاسلام ناصر شکريان مدیرکل تبلیغات اسلامی اسلامی مازندران، ضمن تبريک فرا رسيدن عيد غدير و ضمن تشکر از حجت الاسلام قاسميان و تبريک به حجت الاسلام علي تبار گفت : مسئله جابجايي ها در حوزه مديريت يک مسئله عادي در نظام مقدس جمهوري اسلامي است زيرا چه فرد توديع شده و چه فرد معارفه شده بايد فرصت خدمت به مردم را مغتنم شمرده و هميشه خود را براي خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي اماده نگاه دارد .

وي افزود : شرايط به گونه اي است که دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي از دست اندازي به اين نظام و کشور نااميد شده اند و با شيوه هاي مختلف جنگ نرم مي خواهند به اصول و ارزش هاي اسلامي و باورهاي ديني جامعه ضربه بزنند ، لذا براي ترويج و تببين معارف اسلام و اهل بيت (س) بايد عزم ملي و مديريت جهادي در همه ابعاد مختلف فرهنگي مورد توجه همگان قرار گيرد.

در ادامه اين مراسم حجت الاسلام قاسميان ضمن ارائه گزارش عملکرد تبليغات اسلامي شهرستان بابل بر لزوم استفاده از همه ظرفيت هاي موجود در عرصه فعاليت هاي فرهنگي و قرآني تاکيد کرد .

گفتني است در پايان حجت الاسلام عبدالعلي علي تبار با حکم مديرکل تبليغات اسلامي مازندران به عنوان سرپرست اداره تبليغات اسلامي بابل منصوب شد.