افزایش 4.5 درصدی تردد در محورهای برون شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعات دریافتی از دوربینهای نظارتی، تصاویر دریافتی از گشتهای شعب راهداری سراسر کشور و سامانههای هوشمند تردد شمار برخط، در حال حاضر به استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذکر شده در پایین، بقیه محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد در آنها به روال عادی در جریان است.
در شبانهروز گذشته کل تردد ثبتشده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از 923 ترددشمار فعال در محورهای برونشهری، نسبت به روز قبل 4.5 درصد افزایش را نشان میدهد. در همین مدت همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راهها 17 درصد، اوج تردد بین ساعات 17 تا 18 و کمترین تردد بین ساعات 5 تا 6 صبح صورت پذیرفته که هموطنان با آگاهی از این موضوع میتوانند ساعات مناسبتری را برای سفر انتخاب کنند.
پرترددترین محورهای مواصلاتی کشور در 24 ساعت گذشته عبارت بودند از: آزادراه کرج - تهران و تهران - کرج، آزادراه قزوین-کرج و کرج-قزوین، آزادراه قم-تهران، محور تبریز- ایلخچی و محور ایلخچی-تبریز، مسیر جاجرود-تهران و محور تهران - جاجرود.
ممنوعیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جادهای
محور بروجن - لردگان واقع در استان چهارمحال و بختیاری مورخ 15 مهر از ساعت 12 الی 13 به دلیل اجرای عملیات انفجار ، مسدود و به دلیل زمان کوتاه عملیات محور فاقد مسیر جایگزین است.
محور هراز، واقع در استان مازندران از 25 مهر لغایت 10 آبان، از ساعت 22 الی 4 بامداد به غیر از روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه و ایام تعطیلات رسمی، به دلیل اجرای عملیات نصب سیستمهای روشنایی تونل شماره چهار، مسدود و تردد از سایر محورهای منتهی به شمالی انجام میشود.
محور ایلام ـ صالحآباد، واقع در استان ایلام در روزهای 16 و 20 مهرماه از ساعت 12 الی 15 به دلیل اجرای عملیات انفجار و تخلیه مصالح حاصل از انفجار در حدفاصل کیلومتر 1 تا 2 مسدود و جاده قدیم ایلام – صالح آباد به عنوان مسیر جایگزین معرفی میشود.
محور کمربندی جنوبی الیگودرز واقع در استان لرستان تا 25 اسفند 24 ساعته به دلیل اجرای عملیات راهسازی و احداث تقاطع غیر همسطح مسدود و کمربندی شمالی به عنوان مسیر جایگزین معرفی میشود.
نظر شما