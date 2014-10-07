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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۳۲

تابستان بدون وبا در 40 سال اخیر

تابستان بدون وبا در 40 سال اخیر

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت گفت: تابستان امسال موردی از بیماری وبا در داخل کشور گزارش نشد و این اتفاق در ۴۰ سال گذشته بی سابقه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی گویا با بیان اینکه کمترین میزان شیوع وبا در کشور در سالهای گذشته مربوط به سال 90 با ابتلای 57 مورد بود، افزود : بالا رفتن چشمگیر آگاهی مردم درباره بیماریها و همچنین هماهنگی های حساب شده بین وزارت بهداشت با وزارت نیرو، سازمان مرزبانی و نیروی انتظامی که از اسفند گذشته آغاز شده بود، موجب شد بر خلاف سالهای گذشته امسال هیچگونه همه گیری وبا در کشور دیده نشود .

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به نبودن احتمال وبا در کشور می توان از ضدعفونی سبزیها بی نیاز شد، تاکید کرد: شستشوی دقیق و ضدعفونی سبزیها و همچنین شستشوی مرتب دستها بویژه در سالمندان و کودکان نکات بهداشتی مربوط به همه ایام سال است و ضرورتی بهداشتی محسوب می شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت همچنین با اشاره به اینکه وبا امسال هم در کشورهای همسایه ایران شیوع داشت و ما نگران انتقال آن به کشور بودیم، گفت: بیشترین زمان همه گیری وبا فصل تابستان تا پایان مهر است و دیگر انتظار پیدا شدن موردی از این بیماری در کشور وجود ندارد.

وی افزود: تنها مورد گزارش شده وبا در کشور مسافری بود که به طور غیرقانونی به ایران وارد شده بود.

کد مطلب 2385006

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