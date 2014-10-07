تقويت فعاليت هاي فرهنگي در مساجد كردستان يكي از برنامه هاي اصلي است

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان روحی ظهر سه شنبه در گردهمایی هئیت امنای مساجد در سنندج اظهار داشت: شهرستان سنندج شهر مساجد است و بیش از 350 مسجد در آن وجود دارد.

وی افزود: موقوفات مربوط به مساجد محل تامین هزینه های مساجد است و واقف پول و ملک خود را در نیت خاصی وقف کرده است و الزامی است که پول در راستای نیت واقف و در محل مورد نظر هزینه شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان بیان کرد: موقوفات در کردستان شامل سه بخش منزل، مغازه و زمین است و مغازه های که برای مساجد در استان وقف شده است متاسفانه سال ها قبل سرقفلی آنها واگذار شده است و درآمد چندانی را برای مساجد استان ندارد.

روحی یادآور شد: موقوفات در کل دو دسته اند یکی منعقتی یعنی فرد مغازه، منزل و زمین خود را وقف یک مسجد خاص می کند و دیگری انتفاعی یعنی فرد واقف مسجدی، مدرسه ای یا بیمارستانی را می سازد و وقف می کند.

وی ادامه داد: مشکل اصلی اوقاف در حال حاضر با موقوفات انتفاعی است و هزینه های نگهداری، مراقبت و گرمایشی اماکنی که واقفان می سازند بر عهده اوقاف است و اوقاف هم خود اعتبارات ویژه ای در این خصوص ندارد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت گردهمایی هیئت امنای مساجد استان کردستان پرداخت و گفت: یکی از فلسفه تشکیل این همایش توجیه، آموزش، تبادل اطلاعات، اشکالات و باید و نباید هایی مديريت و ساماندهي مساجد کردستان است.

روحی اظهار داشت: رسالت و وظیفه اصلی هئیت امنا حمایت از اداره کل اوقاف در راستای نگهداری و مرمت مساجد است و باید هئیت امنا و امامان مساجد در بحث حمایت های مالی خیرین گام بردارند.

وی افزود: به لحاظ سخت افزاری طبق قانون اوقاف وظیفه احداث، بازسازی، مرمت، عمران و موقوفات مساجد را بر عهده دارد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان بیان کرد: همچنین به لحاظ نرم افزاری وظیفه تامین هئیت امنا در مساجد را بر عهده دارد.

روحی یادآور شد: سن، تجربه، تدین، امانت داری، دلسوزی و کارآمد بودن از جمله شرایط عمومی هئیت امنا است.

وی ادامه داد: تعامل خوب با اوقاف، زیرک و هوشیار بودن، جذب کردن سرمایه های مردمی برای توسعه، مرمت و ساخت مساجد، استفاده از ظرفیت کامل مسجد و آشنا بودن با قوانین و دستور العمل ها از جمله شرایط اختصاصی هئیت امنا است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان در ادامه سخنان خود با اشاره به این مطلب که کردستان استان مسجد محوری است، گفت: اولویت کاری اوقاف پر رنگ کردن برنامه های فرهنگی و قرآنی در مساجد است.

روحی اظهار داشت: در حال حاضر در مساجد کردستان بیش از 11 هزار دانش آموز مشغول حفظ قران و مفاهیم آن هستند و این امر کار بسیار ارزشمندی است و انتظار می رود که اطلاع رسانی لازم در این خصوص انجام گیرد.

وی افزود: مساجد پایگاه های فرهنگی هستند و باید با ترویج این امر در بین نسل های جوان بستر حضور آنها و پر رنگ کردن مباحث فرهنگی را در مساجد فراهم کنیم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان در پايان سخنان خود در اين نشست بیان کرد: مساجد باید به دست مردم ساخته شود و تولیت آن نیز بر عهده مردم باشد چرا که مساجد سنگر اصلی مبارزه با استکبار و دشمنان اسلام است.